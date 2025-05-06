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Летние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов
Летние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Летние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов
Летние поезда в Крым уже загружены на 62 процента, по сравнению с прошлым годом россияне активнее покупают билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T17:13
2025-05-06T17:13
2025-05-06T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Летние поезда в Крым уже загружены на 62 процента, по сравнению с прошлым годом россияне активнее покупают билеты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Больше всего билетов продано в самый доступный класс – плацкарт – 60 процентов, в купе – 39 процентов, в вагоны класса СВ и люкс продан один процент билетов.Самыми популярными направлениями у пассажиров остаются: Москва – Симферополь, Санкт-Петербург – Симферополь и Адлер – Симферополь. А самыми популярными поездами стали: № 91/92 Москва – Севастополь, №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь и двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28 Москва – Симферополь, отметили в компании.27 апреля сезонный поезд "Таврия" сообщением Москва – Евпатория запустили в Крым. Ранее сезонный поезд "Таврия" Санкт-Петербург – Евпатория начал курсировать на полуостров, к концу мая в состав добавят дополнительные вагоны беспересадочного сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попасть на майские праздники в Крым – перевозчик добавил четыре поездаОткрыта продажа льготных билетов на поезда в Крым для детейЛетний поезд из Питера в Крым – продажа билетов открыта
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Летние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов
Загруженность летних поездов в Крым составляет 62 процента – перевозчик