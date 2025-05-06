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Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250506/krymskiy-most-otkryt-dlya-proezda-1146065316.html
Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Крымский мост открыт для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T22:39
2025-05-06T22:40
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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тамань
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транспорт
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мосту был закрыт ровно час. в этот же период в Севастополе была объявлена ракетная тревога.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Крымский мост открыт для проезда

Крымский мост открыт для проезда транспорта

22:39 06.05.2025 (обновлено: 22:40 06.05.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Проезд по мосту был закрыт ровно час. в этот же период в Севастополе была объявлена ракетная тревога.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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