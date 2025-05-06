Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве
На подлете к Москве уничтожен третий беспилотник ВСУ
18:43 06.05.2025 (обновлено: 18:46 06.05.2025)
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Третий за час беспилотник уничтожен над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Около 17:38 во вторник он сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на столицу. По данным Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.
Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.
Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.