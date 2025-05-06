https://crimea.ria.ru/20250506/esche-odin-bespilotnik-sbit-na-podlete-k-moskve-1146258147.html

Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве

Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве

Третий за час беспилотник уничтожен над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T18:43

2025-05-06T18:43

2025-05-06T18:46

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пво

безопасность

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Третий за час беспилотник уничтожен над Московским регионом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Около 17:38 во вторник он сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА на столицу. По данным Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, безопасность, обстрелы всу, новости