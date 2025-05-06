https://crimea.ria.ru/20250506/dva-bespilotnika-sbili-na-podlete-k-moskve-1146256168.html

Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Два беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T17:40

2025-05-06T17:40

2025-05-06T17:50

москва

сергей собянин

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129090466_0:398:2390:1742_1920x0_80_0_0_728c0ba1984477d9245e5e446d7e0a97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области10 беспилотников сбили над Пензенской областью

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости