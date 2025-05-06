Рейтинг@Mail.ru
Два беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250506/dva-bespilotnika-sbili-na-podlete-k-moskve-1146256168.html
Два беспилотника сбили на подлете к Москве
Два беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Два беспилотника сбили на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T17:40
2025-05-06T17:50
москва
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129090466_0:398:2390:1742_1920x0_80_0_0_728c0ba1984477d9245e5e446d7e0a97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области10 беспилотников сбили над Пензенской областью
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1e/1129090466_0:174:2390:1967_1920x0_80_0_0_5460ab8baadf1c90c706aa82e13fe0ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника – Собянин

17:40 06.05.2025 (обновлено: 17:50 06.05.2025)
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСигнальная лента в Москве после атаки БПЛА. Архивное фото
Сигнальная лента в Москве после атаки БПЛА. Архивное фото
© Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил он в Telegram.
Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.
Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУ
ВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области
10 беспилотников сбили над Пензенской областью
 
МоскваСергей СобянинПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Кто приедет в Киев 9 мая к Зеленскому
18:43Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве
18:31Отравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейк
18:17В Симферополе 7 мая ограничат движение в центре
17:54Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор
17:40Два беспилотника сбили на подлете к Москве
17:31Мерц со второй попытки избран канцлером Германии
17:28Уничтожение без выстрелов: в Крыму вышла книга об ужасах концлагерей
17:13Летние поезда в Крым загружены более чем на 60 процентов
17:00На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров
16:36В Севастополе простились с ефрейтором Павлом Кирилловым
16:24Названо число уничтоженных фашистами советских военнопленных в Крыму
16:15Полиция оцепила один из домов в Жигулиной роще в Симферополе
16:01Угрозы Крымскому мосту на 9 мая – в МИД оценили риторику Киева
15:49МИД России запускает новый проект ко Дню Победы
15:22В России проверили танкеры: есть замечания к 230 судам
14:50Обмен пленными: 205 российских бойцов вернулись на родину
14:44Программу ремонта придомовых территорий сформируют в Крыму
14:31Беспилотники сегодня сбили над тремя регионами России
14:26На уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
Лента новостейМолния