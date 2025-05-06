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Два беспилотника сбили на подлете к Москве
Два беспилотника сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Два беспилотника сбили на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T17:40
2025-05-06T17:40
2025-05-06T17:50
москва
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.В ночь на вторник силы ПВО Минобороны РФ сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Около двух часов ночи были уничтожены еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать столицу. Около половины третьего ночи были ликвидированы еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений.Всего за ночь силы ПВО ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ, сообщали ранее в Минобороны. Позже сообщалось о 25 сбитых беспилотниках над тремя областями РФ во вторник днем.Киев продолжает попытки ударов по объектам мирной инфраструктуры РФ и это говорит об ориентированности киевского режима на продолжение войны, прокомментировал ночные атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая кровавая неделя: в МИД рассказали о жертвах обстрелов ВСУВСУ ударили по мемориалу Великой Отечественной в Херсонской области10 беспилотников сбили над Пензенской областью
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москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Два беспилотника сбили на подлете к Москве
Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника – Собянин
17:40 06.05.2025 (обновлено: 17:50 06.05.2025)