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Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России
Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025
Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России
Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T07:39
2025-05-06T07:39
2025-05-06T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.В оборонном ведомстве РФ уточнили, что 32 дрона ВСУ ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 десять беспилотников сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, брянская область, воронежская область, московская область, пензенская область, калужская область, белгородская область, липецкая область, самарская область, владимирская область, курская область, ростовская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России
105 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России в ночь на вторник
07:39 06.05.2025 (обновлено: 08:48 06.05.2025)