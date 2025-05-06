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Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России

Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России - РИА Новости Крым, 06.05.2025

Более 100 беспилотников уничтожены и перехвачены над 11 регионами России

Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T07:39

2025-05-06T07:39

2025-05-06T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО в ночь на вторник ликвидировали 105 беспилотников ВСУ над 11 регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.В оборонном ведомстве РФ уточнили, что 32 дрона ВСУ ликвидированы над Брянской областью, 22 – над Воронежской, 19 – над территорией Московского региона, 10 десять беспилотников сбиты над Пензенской областью, девять – над Калужской, шесть – над Белгородской, по два над Липецкой и Самарской областями, по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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