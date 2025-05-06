https://crimea.ria.ru/20250506/10-bespilotnikov-sbili-nad-penzenskoy-oblastyu-1146222643.html

10 беспилотников сбили над Пензенской областью

10 беспилотников сбили над Пензенской областью - РИА Новости Крым, 06.05.2025

10 беспилотников сбили над Пензенской областью

В Пензенской области в ночь на вторник сбили 10 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 06.05.2025

2025-05-06T06:22

2025-05-06T06:22

2025-05-06T06:22

олег мельниченко

пензенская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Пензенской области в ночь на вторник сбили 10 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.Также налет беспилотников отразили в Москве – на подлете к столице были сбиты 19 дронов, летевших с разных направлений.В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

пензенская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, пензенская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)