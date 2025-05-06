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10 беспилотников сбили над Пензенской областью - РИА Новости Крым, 06.05.2025
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10 беспилотников сбили над Пензенской областью
10 беспилотников сбили над Пензенской областью - РИА Новости Крым, 06.05.2025
10 беспилотников сбили над Пензенской областью
В Пензенской области в ночь на вторник сбили 10 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости Крым, 06.05.2025
2025-05-06T06:22
2025-05-06T06:22
олег мельниченко
пензенская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Пензенской области в ночь на вторник сбили 10 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.Также налет беспилотников отразили в Москве – на подлете к столице были сбиты 19 дронов, летевших с разных направлений.В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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олег мельниченко, пензенская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
10 беспилотников сбили над Пензенской областью

Над Пензенской областью сбили 10 беспилотников

06:22 06.05.2025
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Пензенской области в ночь на вторник сбили 10 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"10 БПЛА сбиты сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет", – сказано в сообщении.
Также налет беспилотников отразили в Москве – на подлете к столице были сбиты 19 дронов, летевших с разных направлений.
В Курской области из-за удара ВСУ полностью обесточен город Рыльск, при атаке ранения получили два подростка.
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Олег МельниченкоПензенская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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