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Выборы президента в Румынии: определись победители первого тура

Выборы президента в Румынии: определись победители первого тура - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Выборы президента в Румынии: определись победители первого тура

Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии выходят глава ультранационалистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион и независимый РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T07:40

2025-05-05T07:40

2025-05-05T07:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии выходят глава ультранационалистической партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом свидетельствуют данные Постоянного избирательного органа страны (аналог ЦИК) по итогам обработки 99,9% бюллетеней.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Hotnews, Антонеску уже признал свое поражение."У нас есть предварительные результаты, и я думаю, что они неоспоримы. Голоса говорят за себя, граждане высказались, очень жаль", - сказал он.Согласно законодательству Румынии, победителем выборов является кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50%, состоится второй тур, в котором за президентский пост поборются Симион и Дан.Всего на пост президента Румынии претендовали 11 кандидатов. Лидер гонки Джордже Симион является радикальным националистом, выступает за пересмотр отношений Бухареста с Евросоюзом и НАТО, прекращение военной помощи Украине, а также возвращение в состав Румынии территорий Молдавии и части Черновицкой области Украины. За это власти Украины и Молдавии запретили политику въезд в свои страны. Симион также позиционирует себя сторонником президента США Дональда Трампа.В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, выборы, новости, в мире, европа, политика