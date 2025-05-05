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В Севастополе Парада Победы не будет - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Севастополе Парада Победы не будет
В Севастополе Парада Победы не будет - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Севастополе Парада Победы не будет
Парада Победы в Севастополе в этом году не будет. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T11:22
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севастополь
михаил развожаев
новости
9 мая
80 лет победы
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Парада Победы в Севастополе в этом году не будет. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.График всех запланированных мероприятий отправляют организаторам, но обнародовать его не будут. Известно только то, что запланировано возложение цветов и праздничные концерты.В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 300 мероприятий. Традиционно в мае совместно с Черноморским флотом город проведет парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль "Знамена славы" и акцию "Честь и достоинство".Часть праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции "Сад памяти", в рамках которой на Сапун-горе посадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. А 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал "Поезд Победы". По словам Михеева, за эти дни экспозицию посетили более 5 000 человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая Как Крым отметит День Победы
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севастополь, михаил развожаев, новости, 9 мая, 80 лет победы, новости севастополя
В Севастополе Парада Победы не будет

В Севастополе не будет Парада Победы в этом году

11:22 05.05.2025 (обновлено: 11:26 05.05.2025)
 
© РИА Новости КрымСевастополь. Весна
Севастополь. Весна - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Парада Победы в Севастополе в этом году не будет. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Парада Победы в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны. "Бессмертный полк" у нас пройдет в онлайн-режиме. Тем не менее, большое количество мероприятий для разных целевых аудиторий - все это будет происходить", - сказал он.

График всех запланированных мероприятий отправляют организаторам, но обнародовать его не будут. Известно только то, что запланировано возложение цветов и праздничные концерты.
В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 300 мероприятий.
Традиционно в мае совместно с Черноморским флотом город проведет парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль "Знамена славы" и акцию "Честь и достоинство".
Часть праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции "Сад памяти", в рамках которой на Сапун-горе посадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. А 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал "Поезд Победы". По словам Михеева, за эти дни экспозицию посетили более 5 000 человек.
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