https://crimea.ria.ru/20250505/v-sevastopole-parada-pobedy-ne-budet-1146197525.html

В Севастополе Парада Победы не будет

В Севастополе Парада Победы не будет - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Севастополе Парада Победы не будет

Парада Победы в Севастополе в этом году не будет. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T11:22

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севастополь

михаил развожаев

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9 мая

80 лет победы

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Парада Победы в Севастополе в этом году не будет. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил губернатор Михаил Развожаев.График всех запланированных мероприятий отправляют организаторам, но обнародовать его не будут. Известно только то, что запланировано возложение цветов и праздничные концерты.В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 300 мероприятий. Традиционно в мае совместно с Черноморским флотом город проведет парады во дворах ветеранов, а также историко-патриотический фестиваль "Знамена славы" и акцию "Честь и достоинство".Часть праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, уже проходит в городе. Так, 18 марта был дан ежегодный старт международной акции "Сад памяти", в рамках которой на Сапун-горе посадили 80 саженцев в честь 80-летия Победы. А 14, 15 и 19 марта в Севастополе побывал "Поезд Победы". По словам Михеева, за эти дни экспозицию посетили более 5 000 человек.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая Как Крым отметит День Победы

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