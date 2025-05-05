Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250505/v-sevastopole-nachali-burit-svai-pri-remonte-podpornykh-sten-1146195943.html
В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен
В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен
В Севастополе специалисты приступили к бурению свай при ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, сообщает пресс-служба компании-подрядчика. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T09:34
2025-05-05T09:34
крым
новости крыма
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ао "вад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195635_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9bffcb6dc7d5a04ac7e7d264c05e2464.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты приступили к бурению свай при ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, сообщает пресс-служба компании-подрядчика."На улице Адмирала Октябрьского специалисты АО "ВАД" приступили к бурению 213 подпорных свай. Завершить этап планируется в июле", - говорится в сообщении.Сваи диаметром 750 и 630 миллиметров будут установлены на разной глубине. Максимальная достигнет 12 метров. Как отметили в пресс-службе, свайная конструкция станет основой противооползневых мероприятий.После установки буронабивных свай и срубки шламового слоя специалисты приступят к устройству монолитного ростверка.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движениеНа объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейВ Севастополе выполнили 65% дорожного плана
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195635_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_83ee70fc09250602a0bbb5b708abdbed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ао "вад"
В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен

В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен на Адмирала Октябрьского

09:34 05.05.2025
 
© Пресс-служба "ВАДа"На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе приступили к бурению 213 подпорных свай.
На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе приступили к бурению 213 подпорных свай.
© Пресс-служба "ВАДа"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты приступили к бурению свай при ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, сообщает пресс-служба компании-подрядчика.

"На улице Адмирала Октябрьского специалисты АО "ВАД" приступили к бурению 213 подпорных свай. Завершить этап планируется в июле", - говорится в сообщении.

Сваи диаметром 750 и 630 миллиметров будут установлены на разной глубине. Максимальная достигнет 12 метров. Как отметили в пресс-службе, свайная конструкция станет основой противооползневых мероприятий.
"На период ремонта организован постоянный геотехнический мониторинг близлежащих зданий и сооружений, чтобы своевременно выявлять возможные деформации и обеспечивать безопасность строительства", - уточнили в компании.
После установки буронабивных свай и срубки шламового слоя специалисты приступят к устройству монолитного ростверка.
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движение
На объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажей
В Севастополе выполнили 65% дорожного плана
 
КрымНовости КрымаСевастопольРемонт и строительство дорог в КрымуАО "ВАД"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов
11:40В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка
11:22В Севастополе Парада Победы не будет
11:15В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность
11:0718-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков
10:42ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России
10:32В Симферополе временно погаснет Вечный огонь
10:22"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону
09:43Блокпосты установили в центре Симферополя
09:34В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен
09:21Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону
09:14В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях
08:44В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам
08:38Серия землетрясений произошла в Мьянме
08:24В Крыму возобновляются раскопки базилики готского храма на Мангупе
08:04Трамп приказал вновь открыть легендарную тюрьму "Алькатрас"
07:40Выборы президента в Румынии: определись победители первого тура
07:2126 беспилотников атаковали регионы России
06:41На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном море
06:32Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму
Лента новостейМолния