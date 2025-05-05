https://crimea.ria.ru/20250505/v-sevastopole-nachali-burit-svai-pri-remonte-podpornykh-sten-1146195943.html

В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен

В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен

В Севастополе специалисты приступили к бурению свай при ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, сообщает пресс-служба компании-подрядчика. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T09:34

2025-05-05T09:34

2025-05-05T09:34

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севастополь

ремонт и строительство дорог в крыму

ао "вад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе специалисты приступили к бурению свай при ремонте подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, сообщает пресс-служба компании-подрядчика."На улице Адмирала Октябрьского специалисты АО "ВАД" приступили к бурению 213 подпорных свай. Завершить этап планируется в июле", - говорится в сообщении.Сваи диаметром 750 и 630 миллиметров будут установлены на разной глубине. Максимальная достигнет 12 метров. Как отметили в пресс-службе, свайная конструкция станет основой противооползневых мероприятий.После установки буронабивных свай и срубки шламового слоя специалисты приступят к устройству монолитного ростверка.Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Инкермане начался ремонт моста – как организуют движениеНа объездной Алушты начали надвижку пролета виадука высотой в 11 этажейВ Севастополе выполнили 65% дорожного плана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, ао "вад"