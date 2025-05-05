https://crimea.ria.ru/20250505/v-krymu-pik-aktivnosti-kleschey-situatsiya-s-infitsirovannostyu--1146206171.html

В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью

В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью - РИА Новости Крым, 05.05.2025

В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью

В Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза. Такие данные с начала года и по состоянию на РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T15:51

2025-05-05T15:51

2025-05-05T16:29

клещи

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза. Такие данные с начала года и по состоянию на текущий понедельник привели в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По информации ведомства, по состоянию на начало апреля в Крыму и Севастополе было зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита.В Крыму традиционно фиксируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Чаще всего клещи встречаются в лесных массивах, парках и в высокой траве, напомнили в Роспотребнадзоре.Все собственники объектов, которые расположены в лесных и парковых зонах, где отдыхают люди, должны проводить такие обработки. Населению также рекомендовано скашивать траву, убирать сухостой и проводить акарицидные обработки во дворах и на участках.Против клещевого энцефалита обязательно должны прививаться граждане, чья работа связана с пребыванием в лесах и парках – например, строители, лесники. А также вакцинация показана лицам, которые часто выезжают на природу.Если клещ все же присосался, то нужно срочно обратиться в медучреждение, снятого паразита необходимо отправить в лабораторию на исследование.По состоянию на конец апреля в Крыму было зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, сообщала ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Также сообщалось, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-aktiviziruyutsya-kleschi-iz-za-anomalno-teploy-zimy--1143576771.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи, роспотребнадзор, новости, здоровье, здравоохранение в россии