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В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью
В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью - РИА Новости Крым, 05.05.2025
В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью
В Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза. Такие данные с начала года и по состоянию на РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T15:51
2025-05-05T16:29
клещи
роспотребнадзор
новости
здоровье
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза. Такие данные с начала года и по состоянию на текущий понедельник привели в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.По информации ведомства, по состоянию на начало апреля в Крыму и Севастополе было зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита.В Крыму традиционно фиксируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Чаще всего клещи встречаются в лесных массивах, парках и в высокой траве, напомнили в Роспотребнадзоре.Все собственники объектов, которые расположены в лесных и парковых зонах, где отдыхают люди, должны проводить такие обработки. Населению также рекомендовано скашивать траву, убирать сухостой и проводить акарицидные обработки во дворах и на участках.Против клещевого энцефалита обязательно должны прививаться граждане, чья работа связана с пребыванием в лесах и парках – например, строители, лесники. А также вакцинация показана лицам, которые часто выезжают на природу.Если клещ все же присосался, то нужно срочно обратиться в медучреждение, снятого паразита необходимо отправить в лабораторию на исследование.По состоянию на конец апреля в Крыму было зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, сообщала ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Также сообщалось, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250122/v-krymu-aktiviziruyutsya-kleschi-iz-za-anomalno-teploy-zimy--1143576771.html
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клещи, роспотребнадзор, новости, здоровье, здравоохранение в россии
В Крыму пик активности клещей: ситуация с инфицированностью

В Крыму прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали 538 человек с начала года

15:51 05.05.2025 (обновлено: 16:29 05.05.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкИсследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита
Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму более чем в 8% случаев клещи, снятые с людей, оказывались заражены вирусом иксодового клещевого боррелиоза. Такие данные с начала года и по состоянию на текущий понедельник привели в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

"С начала года и по состоянию на 05.05.25 результаты исследования клещей на вирусоформность, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 8,3% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 2,5%, моноцитарным эрлихиозом – 1,5%", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, по состоянию на начало апреля в Крыму и Севастополе было зарегистрировано три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита.
В Крыму традиционно фиксируется два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Чаще всего клещи встречаются в лесных массивах, парках и в высокой траве, напомнили в Роспотребнадзоре.

"С марта 2025 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 927 га территорий <...>. Планируются акарицидные обработки на площади маршрутов и площади мест отдыха", – рассказали в ведомстве.

Все собственники объектов, которые расположены в лесных и парковых зонах, где отдыхают люди, должны проводить такие обработки. Населению также рекомендовано скашивать траву, убирать сухостой и проводить акарицидные обработки во дворах и на участках.
Против клещевого энцефалита обязательно должны прививаться граждане, чья работа связана с пребыванием в лесах и парках – например, строители, лесники. А также вакцинация показана лицам, которые часто выезжают на природу.

"С начала 2025 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 538 человек, относящихся к контингенту группы риска – лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах, и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получили 55 человек", – проинформировали в Роспотребнадзоре.

Если клещ все же присосался, то нужно срочно обратиться в медучреждение, снятого паразита необходимо отправить в лабораторию на исследование.
По состоянию на конец апреля в Крыму было зафиксировано 194 обращения по поводу укусов клещей с начала года, сообщала ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Также сообщалось, что более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей.
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