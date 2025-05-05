https://crimea.ria.ru/20250505/uspeshnaya-rabota-pvo-v-krymu-usilivaet-pozitsii-rf-v-peregovorakh--mnenie-1146205567.html

Успешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнение

Успешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнение - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Успешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнение

Успешная работа ПВО в Крыму на фоне ужесточения атак ВСУ на полуостров усиливает переговорные позиции России в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T14:05

2025-05-05T14:05

2025-05-05T14:05

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

мнения

пво

крым

атаки всу на крым

переговоры

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Успешная работа ПВО в Крыму на фоне ужесточения атак ВСУ на полуостров усиливает переговорные позиции России в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, активизации налетов на Крым, как и на другие регионы России, – "составная часть подготовки к урегулированию конфликта, как бы это странно ни звучало"."Это подтверждает общую аналитику того, что в преддверии завершения пятой стадии конфликта будет эскалация напряженности с обеих сторон. Это мы и видим. Задача очень простая: начинать эффективные переговоры с более сильной позиции", – пояснил Колесниченко.При этом "Крым показал, что может предотвращать пролеты любых систем, которые ранее применялись и применяются сегодня со стороны Украины", что очень важно в этот период, подчеркнул эксперт.Он также обратил внимание на то, что на фоне происходящего агрессивная риторика со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера заметно "поутихла"."Их желание куда-то заводить каких-то своих миротворцев явно стало заходить на задний план. Они адекватно оценивают, чем дальше закончится ситуация конфликта на территории Украины", – резюмировал эксперт.В ночь на субботу, 3 мая, ПВО сбили над Крымом 96 беспилотников ВСУ. Только в Севастополе в ходе отражения массированной атаки на подлете к городу уничтожили более 50 дронов.Кроме того, с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун".Также в этот день сообщалось, что за сутки силами Черноморского флота были уничтожены 23 безэкипажных катера, которые намеревались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.В Новороссийске и Ростовской области после атак с пострадавшими и разрушениями был введен режим ЧС.Ранее в понедельник, 5 мая, Минобороны России сообщили о том, что российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, из них 22 над Брянской и Калужской областями. Еще четыре вражеских дрона уничтожили на подлете к Москве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался атаковать Крым западными крылатыми ракетами и морскими БПЛАБлокпосты установили в центре СимферополяВ Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на летоЗеленский приказал ударить по Крымскому мосту к 9 мая - реакция России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим колесниченко, мнения, пво, крым, атаки всу на крым, переговоры, вооруженные силы россии