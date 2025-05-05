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Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму
Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму
Основная причина затоплений после ливней в крымских городах – хаотичная урбанизация. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии"... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T06:32
2025-05-05T06:32
радио "спутник в крыму"
анатолий копачевский
наводнение
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Основная причина затоплений после ливней в крымских городах – хаотичная урбанизация. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".Кроме того, по его словам, изменение климата усугубляет ситуацию: осадки становятся редкими, но все более интенсивными. Последствия таких дождей становятся катастрофическими.Эксперт призывает к комплексному подходу: пересматривать градостроительные нормы, восстанавливать зеленые зоны, создавать водопроницаемые поверхности, строить так называемые "городские губки" (ландшафт с инфраструктурой, предназначенной для поглощения и удержания воды – ред.) и зеленые крыши.Копачевский также подчеркнул, что для эффективного управления водоотведением необходимо провести основательные исследования в этой области. Только так, по его мнению, можно будет разработать рабочие методики, адаптированные под крымские условия, и избежать повторения затоплений в будущем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анатолий копачевский, наводнение, крым, вода крыма, новости крыма, мнения, природа
Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму

Хаотичная урбанизация городов Крыма – эксперт назвал основную причину подтоплений

06:32 05.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Основная причина затоплений после ливней в крымских городах – хаотичная урбанизация. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".

"Современные города покрываются асфальтом и бетонными поверхностями, которые не пропускают воду. В результате дождевая вода не впитывается в почву, а устремляется к водотокам, перегружая их. Это приводит к подтоплениям", – отметил специалист.

Кроме того, по его словам, изменение климата усугубляет ситуацию: осадки становятся редкими, но все более интенсивными. Последствия таких дождей становятся катастрофическими.
Эксперт призывает к комплексному подходу: пересматривать градостроительные нормы, восстанавливать зеленые зоны, создавать водопроницаемые поверхности, строить так называемые "городские губки" (ландшафт с инфраструктурой, предназначенной для поглощения и удержания воды – ред.) и зеленые крыши.
Копачевский также подчеркнул, что для эффективного управления водоотведением необходимо провести основательные исследования в этой области. Только так, по его мнению, можно будет разработать рабочие методики, адаптированные под крымские условия, и избежать повторения затоплений в будущем.
"Должны быть разработаны методические рекомендации, как это делать правильно, и должны появиться формулы, как это все рассчитывать. Потому что для каждого города это свои начальные условия", – заключил эксперт.
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