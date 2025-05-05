https://crimea.ria.ru/20250505/urbanizatsiya-usilivaet-riski-zatopleniy-v-krymu-1145802668.html

Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму

Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Урбанизация усиливает риски затоплений в Крыму

Основная причина затоплений после ливней в крымских городах – хаотичная урбанизация. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии"... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T06:32

2025-05-05T06:32

2025-05-05T06:32

радио "спутник в крыму"

анатолий копачевский

наводнение

крым

вода крыма

новости крыма

мнения

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Основная причина затоплений после ливней в крымских городах – хаотичная урбанизация. Об этом заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире программы "Детально" на радио "Спутник в Крыму".Кроме того, по его словам, изменение климата усугубляет ситуацию: осадки становятся редкими, но все более интенсивными. Последствия таких дождей становятся катастрофическими.Эксперт призывает к комплексному подходу: пересматривать градостроительные нормы, восстанавливать зеленые зоны, создавать водопроницаемые поверхности, строить так называемые "городские губки" (ландшафт с инфраструктурой, предназначенной для поглощения и удержания воды – ред.) и зеленые крыши.Копачевский также подчеркнул, что для эффективного управления водоотведением необходимо провести основательные исследования в этой области. Только так, по его мнению, можно будет разработать рабочие методики, адаптированные под крымские условия, и избежать повторения затоплений в будущем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий копачевский, наводнение, крым, вода крыма, новости крыма, мнения, природа