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Трамп приказал вновь открыть легендарную тюрьму "Алькатрас" - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Трамп приказал вновь открыть легендарную тюрьму "Алькатрас"
Трамп приказал вновь открыть легендарную тюрьму "Алькатрас" - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Трамп приказал вновь открыть легендарную тюрьму "Алькатрас"
Президент США Дональд Трамп поручил профильным ведомствам восстановить и заново открыть не работающую уже более 60 лет знаменитую тюрьму "Алькатрас",... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T08:04
2025-05-05T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил профильным ведомствам восстановить и заново открыть не работающую уже более 60 лет знаменитую тюрьму "Алькатрас", расположенную на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.По его словам, там будут содержаться "самые безжалостные и жестокие преступники Америки".Трамп добавил, что открытие тюрьмы станет "символом закона, порядка и справедливости"."Алькатрас" был построен в середине XIX века как форт, на одноименном острове примерно в двух километрах от побережья Сан-Франциско. Главное здание тюрьмы было построено в 1910-1912 годах и использовалось как военная тюрьма армии США. В 1934 году остров стал тюрьмой строгого режима после модернизации зданий и повышения уровня безопасности. "Алькатрас" считался самой надежной тюрьмой США, защищенной от побега.За почти 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег. Это удалось лишь единожды троим заключенным – Фрэнку Моррису и братьями Джону и Кларенсу Энглинам в 1962 году. Никто из троих не был пойман и до сих пор доподлинно не известно, как сложились их дальнейшие судьбы после побега.В 1963 году тюрьму "Алькатрас" закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим объектом, ежегодно привлекающим около 1,5 миллионов посетителей.Самый известный заключенный "Алькатраса" – легендарный гангстер, самый влиятельный мафиози Чикаго Аль Капоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
сша, дональд трамп, новости, в мире, алькатрас, закон и право
Трамп приказал вновь открыть легендарную тюрьму "Алькатрас"

Трамп распорядился возобновить работу тюрьмы "Алькатрас" для самых опасных преступников

08:04 05.05.2025
 
© gettyimages.com David MadisonТюрьма Алькатрас
Тюрьма Алькатрас - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© gettyimages.com David Madison
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил профильным ведомствам восстановить и заново открыть не работающую уже более 60 лет знаменитую тюрьму "Алькатрас", расположенную на одноименном острове в заливе Сан-Франциско. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
"Сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенный и перестроенный "Алькатрас", - заявил американский лидер.
По его словам, там будут содержаться "самые безжалостные и жестокие преступники Америки".
Трамп добавил, что открытие тюрьмы станет "символом закона, порядка и справедливости".
"Алькатрас" был построен в середине XIX века как форт, на одноименном острове примерно в двух километрах от побережья Сан-Франциско. Главное здание тюрьмы было построено в 1910-1912 годах и использовалось как военная тюрьма армии США. В 1934 году остров стал тюрьмой строгого режима после модернизации зданий и повышения уровня безопасности. "Алькатрас" считался самой надежной тюрьмой США, защищенной от побега.
За почти 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег. Это удалось лишь единожды троим заключенным – Фрэнку Моррису и братьями Джону и Кларенсу Энглинам в 1962 году. Никто из троих не был пойман и до сих пор доподлинно не известно, как сложились их дальнейшие судьбы после побега.
В 1963 году тюрьму "Алькатрас" закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим объектом, ежегодно привлекающим около 1,5 миллионов посетителей.
Самый известный заключенный "Алькатраса" – легендарный гангстер, самый влиятельный мафиози Чикаго Аль Капоне.
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СШАДональд ТрампНовостиВ миреАлькатрасЗакон и право
 
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