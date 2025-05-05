https://crimea.ria.ru/20250505/sily-pvo-sbili-za-sutki-123-bespilotnika-1146203027.html

Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника

Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника

Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T13:02

2025-05-05T13:02

2025-05-05T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, ремонтного предприятия авиапромышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Всего с начала спецоперации в боях уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронированных машины, 1 558 боевых машин РСЗО, а также несколько десятков тысяч орудий полевой артиллерии, минометов и автомобильной техники.Накануне в зоне проведения спецоперации был уничтожен боевой французский танк АМХ. Суточные потери войск режима Зеленского составили 1485 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа96 беспилотников уничтожили над Крымом

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости