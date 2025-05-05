https://crimea.ria.ru/20250505/sily-pvo-sbili-za-sutki-123-bespilotnika-1146203027.html
Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника
Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника
Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T13:02
2025-05-05T13:02
2025-05-05T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, ремонтного предприятия авиапромышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Всего с начала спецоперации в боях уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронированных машины, 1 558 боевых машин РСЗО, а также несколько десятков тысяч орудий полевой артиллерии, минометов и автомобильной техники.Накануне в зоне проведения спецоперации был уничтожен боевой французский танк АМХ. Суточные потери войск режима Зеленского составили 1485 боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа96 беспилотников уничтожили над Крымом
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министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости
Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника
Российские силы ПВО за сутки сбили 123 вражеских беспилотника – Минобороны
13:02 05.05.2025 (обновлено: 14:25 05.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 123 беспилотника ВСУ, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке.
Кроме того, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, ремонтного предприятия авиапромышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Всего с начала спецоперации в боях уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронированных машины, 1 558 боевых машин РСЗО, а также несколько десятков тысяч орудий полевой артиллерии, минометов и автомобильной техники.
Накануне в зоне проведения спецоперации был уничтожен
боевой французский танк АМХ. Суточные потери войск режима Зеленского составили 1485 боевиков.
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