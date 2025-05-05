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Серия землетрясений произошла в Мьянме

Серия землетрясений произошла в Мьянме - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Серия землетрясений произошла в Мьянме

Серия землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8 была зафиксирована в Мьянме, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел наблюдения за землетрясениями при... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T08:38

2025-05-05T08:38

2025-05-05T08:38

землетрясение

мьянма

в мире

происшествия

стихия

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Серия землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8 была зафиксирована в Мьянме, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел наблюдения за землетрясениями при метеорологическом департаменте Таиланда.Самое сильное землетрясение магнитудой 4,8 произошло близ границы с Таиландом. Очаг находился на глубине 10 километров.Кроме того, толчки были зарегистрированы в том же районе с раннего утра до середины утра 5 мая магнитудой от 1,9 до 3,0, в основном с эпицентрами на территории Мьянмы.Также землетрясение магнитудой 1,9 произошло в провинции Чианграй в Таиланде на глубине около двух километров. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки были ощутимы также в пяти соседних странах. Власти Мьянмы объявили режим ЧП в пострадавших регионах. Число жертв превысило 3,6 тысячи человек, еще около пяти тысяч жителей получили различные травмы. Повторное землетрясение произошло в Мьянме 1 апреля. 2 апреля у берегов Мьянмы было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 5,0.3 мая в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0 . Эпицентр землетрясения залегал на глубине 97 километров.2 мая землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в Дагестане на территории Кизилюртовского района. Жертв и разрушений нет26 апреля на Южном берегу Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Ялтинцы ощутили толчки, они были "достаточно близкоповерхностными", а их очаги располагались близко к городу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждут землетрясение: в Турции проблемы со сейсмоустойчивым строительствомСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуСейсмолог предсказал мощное землетрясение в Турции

мьянма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, мьянма, в мире, происшествия, стихия, сейсмология