https://crimea.ria.ru/20250505/sem-chelovek-postradali-pri-perestrelke-v-makhachkale-1146208999.html

Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале

Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале

При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек – среди них двое гражданских. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидировать. Об этом... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T16:07

2025-05-05T16:07

2025-05-05T16:07

махачкала

дагестан

новости

происшествия

стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек – среди них двое гражданских. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав и МВД Дагестана.Ранены оказались также двое гражданских лиц, в том числе девушка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощиИнцидент произошел в понедельник днем. Двое нападавших оказали вооруженное сопротивление на просьбу сотрудника ДПС остановить автомобиль для проверки. Убиты трое полицейских. По информации ведомства, после злоумышленники скрылись на служебной машине погибших. В городе объявлен план "перехват".В МВД Дагестана сообщили, что двое нападавших ликвидированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

махачкала

дагестан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, дагестан, новости, происшествия, стрельба