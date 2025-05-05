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Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале
Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале
При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек – среди них двое гражданских. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидировать. Об этом... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T16:07
2025-05-05T16:07
махачкала
дагестан
новости
происшествия
стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек – среди них двое гражданских. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав и МВД Дагестана.Ранены оказались также двое гражданских лиц, в том числе девушка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощиИнцидент произошел в понедельник днем. Двое нападавших оказали вооруженное сопротивление на просьбу сотрудника ДПС остановить автомобиль для проверки. Убиты трое полицейских. По информации ведомства, после злоумышленники скрылись на служебной машине погибших. В городе объявлен план "перехват".В МВД Дагестана сообщили, что двое нападавших ликвидированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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махачкала, дагестан, новости, происшествия, стрельба
Семь человек пострадали при перестрелке в Махачкале

При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек

16:07 05.05.2025
 
© РИА НовостиПри перестрелке в Махачкале пострадали семь человек
При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. При перестрелке в Махачкале пострадали семь человек – среди них двое гражданских. Двоих мужчин, расстрелявших сотрудников ДПС, удалось ликвидировать. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав и МВД Дагестана.
"По предварительным данным, семеро человек пострадали в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова", – сказано в сообщении.
Ранены оказались также двое гражданских лиц, в том числе девушка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в больницах Махачкалы, где имеется все необходимое для оказания помощи
Инцидент произошел в понедельник днем. Двое нападавших оказали вооруженное сопротивление на просьбу сотрудника ДПС остановить автомобиль для проверки. Убиты трое полицейских. По информации ведомства, после злоумышленники скрылись на служебной машине погибших. В городе объявлен план "перехват".
В МВД Дагестана сообщили, что двое нападавших ликвидированы.
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МахачкалаДагестанНовостиПроисшествияСтрельба
 
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