https://crimea.ria.ru/20250505/prirodnye-dostoprimechatelnosti-kryma-aktivno-gotovyat-k-sezonu-1146195757.html
Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону
Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону
Особо охраняемые природные территории Крыма готовят к курортному сезону. В парках и заказниках проводится целый комплекс мероприятий от уборки территорий до... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T09:21
2025-05-05T09:21
2025-05-05T09:44
крым
новости крыма
сергей аксенов
оопт
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
лето в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195234_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88e8cc8e081b741e7a8a6643f1b0100f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Особо охраняемые природные территории Крыма готовят к курортному сезону. В парках и заказниках проводится целый комплекс мероприятий от уборки территорий до акарицидной обработки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В числе самых посещаемых территорий Аксенов назвал природный парк "Караларский", ландшафтно-рекреационные парки "Тихая бухта" и "Кизил-Коба", природный парк "Узун-Сырт гора Клементьева", государственные природные заказники "Демерджи яйла" и "Новый Свет".Глава Крыма добавил, что в апреле текущего года открыт автомобильный маршрут "Восточные ворота Чуфут-Кале". Ежегодно создаются и новые эколого-просветительские маршруты.На особо охраняемых природных территориях оборудовано 18 мест отдыха и 63 – на территории лесного фонда.Крымчанам и гостям полуострова напоминают, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. Кроме того, с 1 мая объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на МангупеГде в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздникиНа отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами
крым
заповедники крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/05/1146195234_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_93503ea36325dc7078eb25174d202fd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, оопт, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, лето в крыму
Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону
Аксенов: парки и заказники Крыма убирают и готовят к курортному сезону
09:21 05.05.2025 (обновлено: 09:44 05.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Особо охраняемые природные территории Крыма готовят к курортному сезону. В парках и заказниках проводится целый комплекс мероприятий от уборки территорий до акарицидной обработки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В нашей республике 194 особо охраняемых природных территории. Их площадь превышает 96 тысяч гектаров, по ним проходят 82 экологических экскурсионных маршрута – пешеходных, велосипедных, автомобильных, конных и водных. Они созданы для ограничения уровня негативного воздействия на природу, а также для регулирования количества автотранспорта", – напомнил глава Крыма.
В числе самых посещаемых территорий Аксенов назвал природный парк "Караларский", ландшафтно-рекреационные парки "Тихая бухта" и "Кизил-Коба", природный парк "Узун-Сырт гора Клементьева", государственные природные заказники "Демерджи яйла" и "Новый Свет".
Глава Крыма добавил, что в апреле текущего года открыт автомобильный маршрут "Восточные ворота Чуфут-Кале". Ежегодно создаются и новые эколого-просветительские маршруты.
"В 2024 году были открыты три таких маршрута: "Алимова балка", "Дендропарк имени Печенкина", "К Арпатским водопадам". Обновлены такие маршруты как "Долина реки Сатера", "Партизанскими тропами Белогорского района", "Парагильмен"", – подчеркнул Аксенов.
На особо охраняемых природных территориях оборудовано 18 мест отдыха и 63 – на территории лесного фонда.
Крымчанам и гостям полуострова напоминают, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. Кроме того, с 1 мая объявлен особый противопожарный режим
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: