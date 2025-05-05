https://crimea.ria.ru/20250505/prirodnye-dostoprimechatelnosti-kryma-aktivno-gotovyat-k-sezonu-1146195757.html

Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону

Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону

Особо охраняемые природные территории Крыма готовят к курортному сезону. В парках и заказниках проводится целый комплекс мероприятий от уборки территорий до... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Особо охраняемые природные территории Крыма готовят к курортному сезону. В парках и заказниках проводится целый комплекс мероприятий от уборки территорий до акарицидной обработки. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.В числе самых посещаемых территорий Аксенов назвал природный парк "Караларский", ландшафтно-рекреационные парки "Тихая бухта" и "Кизил-Коба", природный парк "Узун-Сырт гора Клементьева", государственные природные заказники "Демерджи яйла" и "Новый Свет".Глава Крыма добавил, что в апреле текущего года открыт автомобильный маршрут "Восточные ворота Чуфут-Кале". Ежегодно создаются и новые эколого-просветительские маршруты.На особо охраняемых природных территориях оборудовано 18 мест отдыха и 63 – на территории лесного фонда.Крымчанам и гостям полуострова напоминают, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон. Кроме того, с 1 мая объявлен особый противопожарный режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновляется раскопки базилики готского храма на МангупеГде в Севастополе можно жарить шашлыки на майские праздникиНа отдых в Крым – жители полуострова поделились советами с туристами

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, оопт, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, лето в крыму