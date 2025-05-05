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Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших
Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших
В результате взрыва с последующим возгоранием в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, еще несколько пострадали. Все о происшествии... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T05:50
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пожар
москва
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В результате взрыва с последующим возгоранием в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, еще несколько пострадали. Все о происшествии - в подборке РИА Новости Крым.Пожар произошел в воскресенье вечером на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. По информации Департамента здравоохранения Москвы, пострадали пять человек, в том числе двое детей.Часть жильцов дома эвакуировали и поселили в пункте временного размещения, развернутый неподалеку. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 кв. м. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.По факту пожара возбуждено уголовное дело.Для установления точной причины возгорания следствием будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара.По информации СМИ, причиной произошедшего мог стать взрыв газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, москва, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших

Пожар в жилом доме в Москве полностью потушили

05:50 05.05.2025 (обновлено: 06:22 05.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожар на улице Генерала Тюленева в Москве
Пожар на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В результате взрыва с последующим возгоранием в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, еще несколько пострадали. Все о происшествии - в подборке РИА Новости Крым.
Пожар произошел в воскресенье вечером на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.
По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. По информации Департамента здравоохранения Москвы, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

"Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет",- говорится в сообщении депздрава.

© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожар на улице Генерала Тюленева в Москве
Пожар на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пожар на улице Генерала Тюленева в Москве
Часть жильцов дома эвакуировали и поселили в пункте временного размещения, развернутый неподалеку.
В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 кв. м. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Для установления точной причины возгорания следствием будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.
Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара.
По информации СМИ, причиной произошедшего мог стать взрыв газа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарМоскваПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
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