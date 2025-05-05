https://crimea.ria.ru/20250505/pozhar-v-moskve-chto-izvestno-o-pogibshikh-i-postradavshikh--1146192652.html

Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших

Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Пожар в Москве: что известно о погибших и пострадавших

В результате взрыва с последующим возгоранием в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, еще несколько пострадали. Все о происшествии... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T05:50

2025-05-05T05:50

2025-05-05T06:22

пожар

москва

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В результате взрыва с последующим возгоранием в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, еще несколько пострадали. Все о происшествии - в подборке РИА Новости Крым.Пожар произошел в воскресенье вечером на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. По информации Департамента здравоохранения Москвы, пострадали пять человек, в том числе двое детей.Часть жильцов дома эвакуировали и поселили в пункте временного размещения, развернутый неподалеку. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 кв. м. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.По факту пожара возбуждено уголовное дело.Для установления точной причины возгорания следствием будут назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара.По информации СМИ, причиной произошедшего мог стать взрыв газа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, москва, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости