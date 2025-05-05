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Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские
Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские
В Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. По предварительным данным, погибли трое полицейских. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T15:12
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. По предварительным данным, погибли трое полицейских. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.В МВД уточнили, что злоумышленники скрылись на служебной автомашине. В городе введен план "Перехват", нападавших ищут.Глава Дагестана Сергей Меликов добавил, что, по предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Как уточнили в администрации Махачкалы, инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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махачкала, дагестан, новости, происшествия, россия
Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские

В Махачкале в результате перестрелки погибли трое полицейских – МВД

15:12 05.05.2025 (обновлено: 16:30 05.05.2025)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. По предварительным данным, погибли трое полицейских. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.

"Сегодня, около 14:20 в г. Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских", – сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что злоумышленники скрылись на служебной автомашине. В городе введен план "Перехват", нападавших ищут.
Глава Дагестана Сергей Меликов добавил, что, по предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.
Как уточнили в администрации Махачкалы, инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.
"Правоохранительные органы и экстренные службы проводят оперативно-разыскные мероприятия в районе происшествия. Информация о пострадавших уточняется", – сообщили в администрации.
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МахачкалаДагестанНовостиПроисшествияРоссия
 
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