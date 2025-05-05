https://crimea.ria.ru/20250505/perestrelka-v-makhachkale--pogibli-politseyskie-1146207238.html

Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские

Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Перестрелка в Махачкале – погибли полицейские

В Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. По предварительным данным, погибли трое полицейских. Об этом сообщает МВД по... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T15:12

2025-05-05T15:12

2025-05-05T16:30

махачкала

дагестан

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Махачкале произошла перестрелка, неизвестные открыли огонь по сотрудникам МВД. По предварительным данным, погибли трое полицейских. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан.В МВД уточнили, что злоумышленники скрылись на служебной автомашине. В городе введен план "Перехват", нападавших ищут.Глава Дагестана Сергей Меликов добавил, что, по предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Как уточнили в администрации Махачкалы, инцидент произошел на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, дагестан, новости, происшествия, россия