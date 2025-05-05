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Новости СВО: армия России улучшила тактическое положение - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Новости СВО: армия России улучшила тактическое положение
Новости СВО: армия России улучшила тактическое положение - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Новости СВО: армия России улучшила тактическое положение
Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки 1395 боевиков ВСУ и шесть... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T13:31
2025-05-05T13:31
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки 1395 боевиков ВСУ и шесть складов с боеприпасами противника. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение бригадам ВСУ близ населенных пунктов Садки, Рясное и Великая Писаревка в Сумской области, Гранов – в Харьковской, уничтожив до 150 боевиков неонацистского режима. Также сожжены три танка, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и склад с боеприпасами.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и разгромила силы противника в районах населенных пунктов Пески, Купянск, Григоровка, Кутьковка Харьковской области и под Карповкой в ДНР.В боях на этом участке фронта ВСУ не досчитались свыше 225 боевиков, боевой бронемашины, шести автомобилей, двух орудий артиллерии западного производства и трех складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и поразили врага возле Серебрянки, Дружковки, Северска и Зари.Суточные потери ВСУ на этой линии фронта превысили 315 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронемашины и восемь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и одолели врага в окрестностях Удачного, Димитрова, Новопавловки, Новосергеевки и Гродовки в ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и разбили украинских боевиков в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь.ВСУ потеряли до 170 боевиков, боевую бронемашину, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" поразили вражеские бригады возле Малой Токмачки и Павловки в Запорожской области, а также под Антоновкой на Херсонщине.Потери ВСУ достигли 70 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы подбили пять автомобилей, американскую установку HIMARS и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.Ранее в понедельник сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили 123 украинских дрона, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM.Днем ранее суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили1485 боевиков режима Зеленского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На подлете к Москве сбили беспилотникиВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"Новости СВО: страшные цифры потерь Киева за неделю
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: армия России улучшила тактическое положение

Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили 1395 боевиков – Минобороны

13:31 05.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север"
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Российские военные улучшили тактическое положение в зоне спецоперации и продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив за сутки 1395 боевиков ВСУ и шесть складов с боеприпасами противника. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение бригадам ВСУ близ населенных пунктов Садки, Рясное и Великая Писаревка в Сумской области, Гранов – в Харьковской, уничтожив до 150 боевиков неонацистского режима. Также сожжены три танка, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и склад с боеприпасами.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и разгромила силы противника в районах населенных пунктов Пески, Купянск, Григоровка, Кутьковка Харьковской области и под Карповкой в ДНР.
В боях на этом участке фронта ВСУ не досчитались свыше 225 боевиков, боевой бронемашины, шести автомобилей, двух орудий артиллерии западного производства и трех складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и поразили врага возле Серебрянки, Дружковки, Северска и Зари.
Суточные потери ВСУ на этой линии фронта превысили 315 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронемашины и восемь орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и одолели врага в окрестностях Удачного, Димитрова, Новопавловки, Новосергеевки и Гродовки в ДНР.
"Противник потерял до 465 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - уточнили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и разбили украинских боевиков в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Комар и Новополь.
ВСУ потеряли до 170 боевиков, боевую бронемашину, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" поразили вражеские бригады возле Малой Токмачки и Павловки в Запорожской области, а также под Антоновкой на Херсонщине.
Потери ВСУ достигли 70 военнослужащих. Кроме того, российские бойцы подбили пять автомобилей, американскую установку HIMARS и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Ранее в понедельник сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили 123 украинских дрона, а также четыре снаряда HIMARS и четыре авиабомбы JDAM.
Днем ранее суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили1485 боевиков режима Зеленского.
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