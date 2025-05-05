https://crimea.ria.ru/20250505/na-zapade-nazvali-klyuchevogo-soyuznika-ssha-dlya-strategii-na-chernom-more-1146193425.html

На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном море

На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном море - РИА Новости Крым, 05.05.2025

На Западе назвали ключевого союзника США для стратегии на Черном море

Для реализации стратегии в Черном море США важное значение имеет такой союзник как Румыния, пишет National Interest. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T06:41

2025-05-05T06:41

2025-05-05T06:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Для реализации стратегии в Черном море США важное значение имеет такой союзник как Румыния, пишет National Interest.Автор напоминает, что Румыния уже более двух десятилетий служит важнейшим логистическим узлом для вооруженных сил США благодаря ее стратегическому географическому положению как самого восточного европейского члена НАТО."Ее авиабаза вблизи Черного моря стала незаменимым узлом для операций США и НАТО", - указывает автор.Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция СШАВ публикации также подчеркивается, что черноморская стратегия Штатов направлена "на сдерживание России и защиту критически важной инфраструктуры"."В основе этой стратегии лежит экономическое и военное партнерство США и Румынии", - подчеркивается в публикации.США и НАТО стремятся к масштабной милитаризации Черного моря и хотят использовать страны региона для размещения там дальнобойного оружия, заявлял ранее помощник президента России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что "под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием, представляющим собой опасность как для России, так и для стран региона".Патрушев отметил, что снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызововПатрушев в Крыму обсудил участие Черноморского флота в защите РоссииИнтересы России в Черном море: в чем роль Крыма и Новороссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, румыния, новости, черное море, нато, россия