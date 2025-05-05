https://crimea.ria.ru/20250505/na-podlete-k-moskve-sbili-bespilotniki-1146193157.html
На подлете к Москве сбили беспилотники
На подлете к Москве сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.05.2025
На подлете к Москве сбили беспилотники
Четыре беспилотника пытались атаковать Москву, их сбили на подлете. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T06:04
2025-05-05T06:04
2025-05-05T06:04
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
москва
сергей собянин
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника пытались атаковать Москву, их сбили на подлете. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работали на месте происшествия.Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения вводились с 2:38 на работу аэропорта Домодедово. В 04:00 ограничения сняли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир
https://crimea.ria.ru/20250503/96-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-za-noch-1146163882.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, москва, сергей собянин, новости, безопасность
На подлете к Москве сбили беспилотники
Летевшие на Москву четыре беспилотника сбили над Подольском