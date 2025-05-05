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На подлете к Москве сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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На подлете к Москве сбили беспилотники
На подлете к Москве сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.05.2025
На подлете к Москве сбили беспилотники
Четыре беспилотника пытались атаковать Москву, их сбили на подлете. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T06:04
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беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
москва
сергей собянин
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника пытались атаковать Москву, их сбили на подлете. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работали на месте происшествия.Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения вводились с 2:38 на работу аэропорта Домодедово. В 04:00 ограничения сняли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, москва, сергей собянин, новости, безопасность
На подлете к Москве сбили беспилотники

Летевшие на Москву четыре беспилотника сбили над Подольском

06:04 05.05.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника пытались атаковать Москву, их сбили на подлете. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работали на месте происшествия.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения вводились с 2:38 на работу аэропорта Домодедово. В 04:00 ограничения сняли.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУМоскваСергей СобянинНовостиБезопасность
 
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