https://crimea.ria.ru/20250505/na-podlete-k-moskve-sbili-bespilotniki-1146193157.html

На подлете к Москве сбили беспилотники

На подлете к Москве сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 05.05.2025

На подлете к Москве сбили беспилотники

Четыре беспилотника пытались атаковать Москву, их сбили на подлете. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T06:04

2025-05-05T06:04

2025-05-05T06:04

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

москва

сергей собянин

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника пытались атаковать Москву, их сбили на подлете. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работали на месте происшествия.Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения вводились с 2:38 на работу аэропорта Домодедово. В 04:00 ограничения сняли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартир

https://crimea.ria.ru/20250503/96-bespilotnikov-unichtozhili-nad-krymom-za-noch-1146163882.html

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, москва, сергей собянин, новости, безопасность