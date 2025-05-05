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МВФ рекомендовал Украине поднять налоги для населения

МВФ рекомендовал Украине поднять налоги для населения - РИА Новости Крым, 05.05.2025

МВФ рекомендовал Украине поднять налоги для населения

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения бюджета в 2026 году. Об этом сообщает журнал Forbes Ukraine. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T12:22

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2025-05-05T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения бюджета в 2026 году. Об этом сообщает журнал Forbes Ukraine.Кроме того, на встрече обсуждалась возможность полной конфискации замороженных активов России в пользу Украины для финансирования бюджетных нужд.По итогам 2023 года страна стала третьей в списке крупнейших должников Международного валютного фонда после Аргентины и Египта. Расходы на обслуживание госдолга впервые приблизились к 300 долларам на человека. Лишь благодаря достижению договоренностей с кредиторами удалось договориться о реструктуризации и тем самым избежать дефолта.По оценкам МВФ, в 2025 году на Украине существенно вырастет инфляция - до 12,6% по сравнению с 6,5% в 2024 году.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина, вмф, экономика, новости, в мире