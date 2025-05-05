Рейтинг@Mail.ru
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250505/massovyy-sboy-proizoshel-v-rabote-rossiyskikh-mobilnykh-operatorov-1146198060.html
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов
Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T12:00
2025-05-05T12:00
интернет
сбой в работе телеграм
россия
мобильная связь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19b5270ed791fff6ef15124240b2348c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе из Москвы и области.Сообщается, что у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысяч. Все пользователи говорят об общем сбое, пишет РИА Новости.Кроме того, москвичи и жители других регионов сигнализируют о перебоях в работе мессенджера Telegram на телефонах: не приходят оповещения.17 апреля серьезный сбой произошел в работе Telegram.В конце марта российские пользователи также массово жаловались на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В WhatsApp распространяется опасный троян GraphiteМасштабный сбой произошел в специальной базе розыска МВД УкраиныСтала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecc895728f2d1057eeae65a00afbe22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет, сбой в работе телеграм, россия, мобильная связь, новости
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов

Россияне жалуются на сбои в работе ряда мобильных операторов

12:00 05.05.2025
 
Весна в Севастополе
Весна в Севастополе
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе из Москвы и области.
Жители России жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, о чем свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев Downdetector.
Сообщается, что у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысяч. Все пользователи говорят об общем сбое, пишет РИА Новости.
Кроме того, москвичи и жители других регионов сигнализируют о перебоях в работе мессенджера Telegram на телефонах: не приходят оповещения.
17 апреля серьезный сбой произошел в работе Telegram.
В конце марта российские пользователи также массово жаловались на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В WhatsApp распространяется опасный троян Graphite
Масштабный сбой произошел в специальной базе розыска МВД Украины
Стала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России
 
ИнтернетСбой в работе ТелеграмРоссияМобильная связьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на границе Киргизии и Таджикиста
14:05Успешная работа ПВО в Крыму усиливает позиции РФ в переговорах – мнение
13:31Новости СВО: армия России улучшила тактическое положение
13:02Силы ПВО сбили за сутки 123 беспилотника
12:47Две женщины и мужчина погибли в Курской области из-за атаки дронов ВСУ
12:41В Крыму назначили нового главу МВД
12:22МВФ рекомендовал Украине поднять налоги для населения
12:00Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов
11:40В Крыму 20 спасателей 8 часов искали потерявшихся мужчину и ребенка
11:22В Севастополе Парада Победы не будет
11:15В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность
11:0718-летняя жительница Севастополя пойдет под суд за сбыт наркотиков
10:42ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах России
10:32В Симферополе временно погаснет Вечный огонь
10:22"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону
09:43Блокпосты установили в центре Симферополя
09:34В Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стен
09:21Природные достопримечательности Крыма активно готовят к сезону
09:14В России мошенники шантажируют школьников в соцсетях
08:44В Симферополе бойцы "Барс-Крым" будут противостоять диверсантам
Лента новостейМолния