https://crimea.ria.ru/20250505/massovyy-sboy-proizoshel-v-rabote-rossiyskikh-mobilnykh-operatorov-1146198060.html
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов
Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T12:00
2025-05-05T12:00
2025-05-05T12:00
интернет
сбой в работе телеграм
россия
мобильная связь
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19b5270ed791fff6ef15124240b2348c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе из Москвы и области.Сообщается, что у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысяч. Все пользователи говорят об общем сбое, пишет РИА Новости.Кроме того, москвичи и жители других регионов сигнализируют о перебоях в работе мессенджера Telegram на телефонах: не приходят оповещения.17 апреля серьезный сбой произошел в работе Telegram.В конце марта российские пользователи также массово жаловались на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В WhatsApp распространяется опасный троян GraphiteМасштабный сбой произошел в специальной базе розыска МВД УкраиныСтала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecc895728f2d1057eeae65a00afbe22b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интернет, сбой в работе телеграм, россия, мобильная связь, новости
Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов
Россияне жалуются на сбои в работе ряда мобильных операторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе из Москвы и области.
Жители России жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета у операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб в Москве, о чем свидетельствуют данные сайта по отслеживанию сбоев Downdetector.
Сообщается, что у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысяч. Все пользователи говорят об общем сбое, пишет РИА Новости.
Кроме того, москвичи и жители других регионов сигнализируют о перебоях в работе мессенджера Telegram на телефонах: не приходят оповещения.
17 апреля серьезный сбой
произошел в работе Telegram.
В конце марта российские пользователи также массово жаловались
на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: