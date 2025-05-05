https://crimea.ria.ru/20250505/massovyy-sboy-proizoshel-v-rabote-rossiyskikh-mobilnykh-operatorov-1146198060.html

Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов

Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Массовый сбой произошел в работе российских мобильных операторов

Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T12:00

2025-05-05T12:00

2025-05-05T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Сбои в работе операторов мобильной связи и мессенджера Telegram зафиксированы в России. Жалобы поступают от пользователей ряда российских регионов, в том числе из Москвы и области.Сообщается, что у "Билайна" более 2,6 тысячи жалоб. У T2 более 2,1 тысячи жалоб, а у МТС - более 2,5 тысяч. Все пользователи говорят об общем сбое, пишет РИА Новости.Кроме того, москвичи и жители других регионов сигнализируют о перебоях в работе мессенджера Telegram на телефонах: не приходят оповещения.17 апреля серьезный сбой произошел в работе Telegram.В конце марта российские пользователи также массово жаловались на сбои в работе сервиса "Яндекс Музыка".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В WhatsApp распространяется опасный троян GraphiteМасштабный сбой произошел в специальной базе розыска МВД УкраиныСтала известна причина массового сбоя в работе сервисов в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, сбой в работе телеграм, россия, мобильная связь, новости