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Две женщины и мужчина погибли в Курской области из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Две женщины и мужчина погибли в Курской области из-за атаки дронов ВСУ
Две женщины и мужчина погибли в Курской области из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Две женщины и мужчина погибли в Курской области из-за атаки дронов ВСУ
В Курской области в результате атаки украинских дронов погибли две женщины и мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T12:47
2025-05-05T12:47
курская область
александр хинштейн
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атаки украинских дронов погибли две женщины и мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его данным, утром украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом.Еще один мужчина и две женщины получили ранения.А в селе Званное Глушковского района ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль. Погиб водитель — 53-летний мужчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - ХуснуллинОстатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – ПутинСевастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантии
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РИА Новости Крым
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курская область, александр хинштейн, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Две женщины и мужчина погибли в Курской области из-за атаки дронов ВСУ

В Курской области в результате атаки украинских дронов погибли три человека и трое ранены

12:47 05.05.2025
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Курской области в результате атаки украинских дронов погибли две женщины и мужчина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его данным, утром украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом.
"В машине находились пять работников агрохолдинга "Молочник". В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Еще один мужчина и две женщины получили ранения.
А в селе Званное Глушковского района ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на гражданский автомобиль. Погиб водитель — 53-летний мужчина.
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Курская областьАлександр ХинштейнПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
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