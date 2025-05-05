https://crimea.ria.ru/20250505/26-bespilotnikov-atakovali-regiony-rossii-1146193869.html
26 беспилотников атаковали регионы России
26 беспилотников атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 05.05.2025
26 беспилотников атаковали регионы России
В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T07:21
2025-05-05T07:21
2025-05-05T07:24
беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы всу
россия
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bda314dc8d017dc71e2d7c368bcfe97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять – над Калужской областью и четыре – над территорией Московского региона.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет.По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, по два дрона были уничтожены на территории Перемышльского района и на окраине г. Калуга и один в Дзержинском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщает, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартирВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633402_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_f202c012ed9a6846724acc31fbac3c14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, россия, министерство обороны рф, новости
26 беспилотников атаковали регионы России
26 беспилотников сбили силы ПВО над тремя регионами России - Минобороны
07:21 05.05.2025 (обновлено: 07:24 05.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"За период с 23.00 мск 4 мая до 02.30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять – над Калужской областью и четыре – над территорией Московского региона.
Как сообщал
мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет.
По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, по два дрона были уничтожены на территории Перемышльского района и на окраине г. Калуга и один в Дзержинском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщает, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: