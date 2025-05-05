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26 беспилотников атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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26 беспилотников атаковали регионы России
26 беспилотников атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 05.05.2025
26 беспилотников атаковали регионы России
В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T07:21
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беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы всу
россия
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять – над Калужской областью и четыре – над территорией Московского региона.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет.По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, по два дрона были уничтожены на территории Перемышльского района и на окраине г. Калуга и один в Дзержинском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщает, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартирВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой
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РИА Новости Крым
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96
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беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, россия, министерство обороны рф, новости
26 беспилотников атаковали регионы России

26 беспилотников сбили силы ПВО над тремя регионами России - Минобороны

07:21 05.05.2025 (обновлено: 07:24 05.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"За период с 23.00 мск 4 мая до 02.30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять – над Калужской областью и четыре – над территорией Московского региона.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет.
По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, по два дрона были уничтожены на территории Перемышльского района и на окраине г. Калуга и один в Дзержинском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщает, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений нет.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВООбстрелы ВСУРоссияМинистерство обороны РФНовости
 
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