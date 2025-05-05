https://crimea.ria.ru/20250505/26-bespilotnikov-atakovali-regiony-rossii-1146193869.html

26 беспилотников атаковали регионы России

26 беспилотников атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 05.05.2025

26 беспилотников атаковали регионы России

В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T07:21

2025-05-05T07:21

2025-05-05T07:24

беспилотник (бпла, дрон)

пво

обстрелы всу

россия

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В течение ночи над российскими регионами сбили 26 вражеских беспилотников. Об этом утром в понедельник сообщили в Минобороны РФ.17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, пять – над Калужской областью и четыре – над территорией Московского региона.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на месте падения обломков беспилотников разрушений и пострадавших нет.По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, по два дрона были уничтожены на территории Перемышльского района и на окраине г. Калуга и один в Дзержинском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщает, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореНовороссийск после атаки ВСУ: повреждены 95 квартирВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткой

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, россия, министерство обороны рф, новости