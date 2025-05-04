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Запретить "солдатскую кашу" - Роспотребнадзор опроверг фейк - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Запретить "солдатскую кашу" - Роспотребнадзор опроверг фейк
Запретить "солдатскую кашу" - Роспотребнадзор опроверг фейк - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Запретить "солдатскую кашу" - Роспотребнадзор опроверг фейк
Информация о запрете "солдатской каши" во время акции "Бессмертный полк" является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T20:35
2025-05-04T20:35
новости
фейк
роспотребнадзор
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общество
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CИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Информация о запрете "солдатской каши" во время акции "Бессмертный полк" является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Как отметили в ведомстве, в некоторых СМИ и социальных медиа появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить "солдатскую кашу" в ходе акции "Бессмертный полк". Кроме того, утверждается, рекомендовано отказаться от проведения праздничных мероприятий "Фронтовая поляна", "Солдатская каша" и других акций, связанных с использованием полевых кухонь, якобы из-за высокого риска несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований."Данная информация является полностью недостоверной! Будьте внимательны! Роспотребнадзор направил официальный запрос в редакции с просьбой предоставить информацию об источнике", - говорится в сообщении.Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что вода в России заражена холерной палочкой с Украины. Также Роспотребнадзор опроверг, назвав фейком, информацию о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных токсичных соединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейкИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкСибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезни
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, фейк, роспотребнадзор, 80 лет победы, общество
Запретить "солдатскую кашу" - Роспотребнадзор опроверг фейк

Фейк о запрете "солдатской каши" на акции "Бессмертный полк" опроверг Роспотребнадзор

20:35 04.05.2025
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
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CИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Информация о запрете "солдатской каши" во время акции "Бессмертный полк" является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, в некоторых СМИ и социальных медиа появилась информация о том, что Роспотребнадзор рекомендовал запретить "солдатскую кашу" в ходе акции "Бессмертный полк". Кроме того, утверждается, рекомендовано отказаться от проведения праздничных мероприятий "Фронтовая поляна", "Солдатская каша" и других акций, связанных с использованием полевых кухонь, якобы из-за высокого риска несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований.
"Данная информация является полностью недостоверной! Будьте внимательны! Роспотребнадзор направил официальный запрос в редакции с просьбой предоставить информацию об источнике", - говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что вода в России заражена холерной палочкой с Украины. Также Роспотребнадзор опроверг, назвав фейком, информацию о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных токсичных соединений.
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