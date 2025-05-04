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Взрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно
Взрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Взрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно
Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T21:36
2025-05-04T21:36
2025-05-04T21:57
москва
пожар
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости крым. Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.По данным ведомства, пожар произошел на девятом этаже девятиэтажки на улице Генерала Тюленева.По данным МЧС РФ, в работе задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Две квартиры загорелись в девятиэтажке на юго-западе Москвы, обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами, уточняет ведомство. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома.В СК по городу Москве уточнили, что в квартире, где начался пожар, случился хлопок с последующим возгоранием. Столичный Следком организовал доследственную проверку.В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что причины происшествия устанавливаются, на месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, врачи."Оказываем всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Взрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно
Взрыв и сильный пожар: 60 пожарных тушат жилой 9-этажный дом в Москве
21:36 04.05.2025 (обновлено: 21:57 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости крым. Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.
По данным ведомства, пожар произошел на девятом этаже девятиэтажки на улице Генерала Тюленева.
"Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.
По данным МЧС РФ, в работе задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Две квартиры загорелись в девятиэтажке на юго-западе Москвы, обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами, уточняет ведомство. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома.
В СК по городу Москве уточнили, что в квартире, где начался пожар, случился хлопок с последующим возгоранием. Столичный Следком организовал доследственную проверку.
"После тушения пожара следователи и криминалисты столичного СК приступят к осмотру места происшествия. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что причины происшествия устанавливаются, на месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, врачи.
"Оказываем всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
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