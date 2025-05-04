https://crimea.ria.ru/20250504/vzryv-i-pozhar-v-devyatietazhke-v-moskve----1146191845.html

Взрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно

Взрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Взрыв и сильный пожар в девятиэтажке в Москве - что известно

Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T21:36

2025-05-04T21:36

2025-05-04T21:57

москва

пожар

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости крым. Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.По данным ведомства, пожар произошел на девятом этаже девятиэтажки на улице Генерала Тюленева.По данным МЧС РФ, в работе задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Две квартиры загорелись в девятиэтажке на юго-западе Москвы, обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами, уточняет ведомство. Пожарно-спасательные подразделения проводят эвакуацию жильцов дома.В СК по городу Москве уточнили, что в квартире, где начался пожар, случился хлопок с последующим возгоранием. Столичный Следком организовал доследственную проверку.В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что причины происшествия устанавливаются, на месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, врачи."Оказываем всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)