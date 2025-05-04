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В Румынии стартовали выборы президента - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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В Румынии стартовали выборы президента
В Румынии стартовали выборы президента - РИА Новости Крым, 04.05.2025
В Румынии стартовали выборы президента
Избирательные участки для голосования на выборах президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, пишет РИА Новости - в воскресенье жители страны... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T07:35
2025-05-04T07:49
румыния
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Избирательные участки для голосования на выборах президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, пишет РИА Новости - в воскресенье жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет.В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.Начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 2 мая.На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.Избирательные участки закроются в 21.00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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румыния, выборы, новости, в мире, политика
В Румынии стартовали выборы президента

Выборы президента Румынии стартовали - избирательные участки открыты

07:35 04.05.2025 (обновлено: 07:49 04.05.2025)
 
© flickr.com/SorinaФлаг Румынии
Флаг Румынии
© flickr.com/Sorina
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Избирательные участки для голосования на выборах президента Румынии открылись во всех населенных пунктах, пишет РИА Новости - в воскресенье жители страны выбирают главу государства на следующие пять лет.
В Румынии в воскресенье проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников.
Начали работу почти 19 тысяч избирательных участков на территории Румынии. Граждане Румынии, которые проживают за рубежом, голосуют три дня подряд, для них участки открылись еще 2 мая.
На пост президента Румынии баллотируются 11 кандидатов: лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, кандидат от правящей партии, бывший глава Сената Румынии Крин Антонеску, лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони, независимы й кандидат, бывший премьер Виктор Понта, глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш, член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру, глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану, бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою, экс-министр образования Даниел Фунериу и лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Избирательные участки закроются в 21.00.
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