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ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун",... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T12:38
2025-05-04T12:38
2025-05-04T12:39
противокорабельная ракета "нептун"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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противокорабельная ракета "нептун", новости сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун" - Минобороны
12:38 04.05.2025 (обновлено: 12:39 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.
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