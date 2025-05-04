https://crimea.ria.ru/20250504/vs-rf-porazili-puskovuyu-ustanovku-ukrainskikh-raket-neptun-1146181898.html

ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"

ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 04.05.2025

ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун",... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T12:38

2025-05-04T12:38

2025-05-04T12:39

противокорабельная ракета "нептун"

новости сво

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/30/1115353059_0:72:967:615_1920x0_80_0_0_c3b810705ac51feb599f9409302f3e58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

противокорабельная ракета "нептун", новости сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу