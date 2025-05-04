Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250504/vs-rf-porazili-puskovuyu-ustanovku-ukrainskikh-raket-neptun-1146181898.html
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун",... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T12:38
2025-05-04T12:39
противокорабельная ракета "нептун"
новости сво
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/30/1115353059_0:72:967:615_1920x0_80_0_0_c3b810705ac51feb599f9409302f3e58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111535/30/1115353059_26:0:939:685_1920x0_80_0_0_780c288e56a3f5703bc1aae58b15d516.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
противокорабельная ракета "нептун", новости сво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"

ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун" - Минобороны

12:38 04.05.2025 (обновлено: 12:39 04.05.2025)
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны УкраиныИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Противокорабельная ракета "Нептун"Новости СВОМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ
13:25Форум ЯМЭФ должен вернуться в Крым - Госсовет РК
13:14Ситуация на Крымском мосту: ждать в очереди придется час
12:38ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"
12:30Путин рассказал о причинах и подготовке СВО
12:22Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин
11:39От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк"
11:18Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
11:11В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
11:01Промышленное предприятие горит после атаки ВСУ на Брянскую область
10:53Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной
10:46Трое рабочих погибли на стройке в Геленджике после обвала грунта
10:36Новый Херсонес признан лучшим музейным парком России
10:14Севастопольские акробаты завоевали серебро на Международном турнире
09:44Аэропорт Внуково не принимает и не отправляет авиарейсы - Росавиация
09:33В России будет трехдневная рабочая неделя
08:42В Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже
08:14В Крыму оценили потенциал для приема туристов
07:46Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа
07:35В Румынии стартовали выборы президента
Лента новостейМолния