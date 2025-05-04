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В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ
В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2025
В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ
Боевой французский танк АМХ и десятки единиц боевой техники и вооружения сожжены в зоне проведения спецоперации на Украине. Уничтожены 14 складов боеприпасов... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T13:41
2025-05-04T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Боевой французский танк АМХ и десятки единиц боевой техники и вооружения сожжены в зоне проведения спецоперации на Украине. Уничтожены 14 складов боеприпасов. Суточные потери войск режима Зеленского составили 1485 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье.Военнослужащие группировки войск "Север"разбили врага в Сумской области – возле Садков, Миропольского и Краснополья, а также в Харьковской области под Казачьей Лопанью, Волчанском, Грановым и Артельным.На этом участке уничтожено до 190 боевиков ВСУ, три боевые бронемашины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка ДНР.Потери ВСУ превысили 255 боевиков. Также уничтожен вражеский танк, машина пехоты, 11 автомобилей, машина РСЗО "Град" и три артиллерийских орудия.Кроме того, поражены две станции РЭБ, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и поразили ВСУ возле Северска, Звановки, Зари, Серебрянки и Клебан-Быка ДНР.На этой линии фронта безвозвратные потери киевского режима составили свыше 275 военнослужащих, 18 автомобилей, машина РСЗО "Град", шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в окрестностях Димитрова, Миролюбовки, Новопавловки, Новосергеевки, Гродовки, Новоэкономического и Зверево.Военнослужащие группировки "Восток"продвинулись в глубину обороны противника и поразили противника в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Федоровка, Богатырь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.Враг потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли разбили украинские силы возле Павловки и Малой Токмачки Запорожской области, а также под Антоновкой в Херсонской области.Ликвидировано до 60 украинских боевиков, также сожжены четыре автомобиля, западное орудие полевой артиллерии и станция РЭБ. Уничтожены пять складов боеприпасов.Ранее в воскресенье в российском Минобороны сообщили, что отечественные авиация, ударные дроны и артиллерия уничтожили пусковую установку вражеского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:96 беспилотников уничтожили над КрымомВСУ пытались атаковать Мурманскую областьНовая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа
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В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ

Новости СВО: суточные потери Киева составили 1485 боевиков

13:41 04.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Боевой французский танк АМХ и десятки единиц боевой техники и вооружения сожжены в зоне проведения спецоперации на Украине. Уничтожены 14 складов боеприпасов. Суточные потери войск режима Зеленского составили 1485 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье.
Военнослужащие группировки войск "Север"разбили врага в Сумской области – возле Садков, Миропольского и Краснополья, а также в Харьковской области под Казачьей Лопанью, Волчанском, Грановым и Артельным.
На этом участке уничтожено до 190 боевиков ВСУ, три боевые бронемашины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка ДНР.
Потери ВСУ превысили 255 боевиков. Также уничтожен вражеский танк, машина пехоты, 11 автомобилей, машина РСЗО "Град" и три артиллерийских орудия.
Кроме того, поражены две станции РЭБ, американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и поразили ВСУ возле Северска, Звановки, Зари, Серебрянки и Клебан-Быка ДНР.
На этой линии фронта безвозвратные потери киевского режима составили свыше 275 военнослужащих, 18 автомобилей, машина РСЗО "Град", шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ в окрестностях Димитрова, Миролюбовки, Новопавловки, Новосергеевки, Гродовки, Новоэкономического и Зверево.
"Противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе танк АМХ производства Франции, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке.
Военнослужащие группировки "Восток"продвинулись в глубину обороны противника и поразили противника в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Федоровка, Богатырь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Враг потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронемашины, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли разбили украинские силы возле Павловки и Малой Токмачки Запорожской области, а также под Антоновкой в Херсонской области.
Ликвидировано до 60 украинских боевиков, также сожжены четыре автомобиля, западное орудие полевой артиллерии и станция РЭБ. Уничтожены пять складов боеприпасов.
Ранее в воскресенье в российском Минобороны сообщили, что отечественные авиация, ударные дроны и артиллерия уничтожили пусковую установку вражеского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника.
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Заголовок открываемого материала
13:41В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ
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