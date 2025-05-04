В Севастополе начали проводить персональные парады для ветеранов
Персональные парады для ветеранов Великой Отечественной начали проводить в Севастополе
© Telegram Михаил РазвожаевПерсональные парады для ветеранов начали проводить в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Оркестр флота, песни военных, парадный строй военнослужащих и юнармейцев - так Черноморский флот совместно с правительством Севастополя начал проводить персональные парады для ветеранов. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня парады принимали ветераны, подвигами которых мы гордимся: Николай Алексеевич Токарев и Алексей Николаевич Хромов. Указом президента им вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - сообщил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевЧерноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
1 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевЧерноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
2 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевЧерноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
3 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевЧерноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
4 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевЧерноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
5 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Черноморский флот и правительство Севастополя проводят парады для ветеранов
© Telegram Михаил Развожаев
Николай Алексеевич Токарев был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии в ноябре 1944 года. За самоотверженность и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом "Отечественная война" II степени, медалями "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и другими медалями.
Алексей Николаевич Хромов — тоже участник Великой Отечественной войны. В рядах Красной армии с августа 1944 года. Служил в 8-й авиационной дивизии под командованием трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. За храбрость, мужество и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом "Отечественная война" II степени, медалями "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и другими медалями.
"Проведение персональных парадов продолжится, и рота почетного караула еще не раз пройдет у окон наших ветеранов", - заключил Михаил Развожаев.
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