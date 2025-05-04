https://crimea.ria.ru/20250504/v-sevastopole-nachali-provodit-personalnye-parady-dlya-veteranov-1146190517.html

В Севастополе начали проводить персональные парады для ветеранов

В Севастополе начали проводить персональные парады для ветеранов - РИА Новости Крым, 04.05.2025

В Севастополе начали проводить персональные парады для ветеранов

Оркестр флота, песни военных, парадный строй военнослужащих и юнармейцев - так Черноморский флот совместно с правительством Севастополя начал проводить... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T18:31

2025-05-04T18:31

2025-05-04T18:31

севастополь

80 лет победы

парад

ветераны

михаил развожаев

общество

новости севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Оркестр флота, песни военных, парадный строй военнослужащих и юнармейцев - так Черноморский флот совместно с правительством Севастополя начал проводить персональные парады для ветеранов. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Развожаев. "Сегодня парады принимали ветераны, подвигами которых мы гордимся: Николай Алексеевич Токарев и Алексей Николаевич Хромов. Указом президента им вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", - сообщил Развожаев. Николай Алексеевич Токарев был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии в ноябре 1944 года. За самоотверженность и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом "Отечественная война" II степени, медалями "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и другими медалями. Алексей Николаевич Хромов — тоже участник Великой Отечественной войны. В рядах Красной армии с августа 1944 года. Служил в 8-й авиационной дивизии под командованием трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. За храбрость, мужество и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом "Отечественная война" II степени, медалями "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и другими медалями. "Проведение персональных парадов продолжится, и рота почетного караула еще не раз пройдет у окон наших ветеранов", - заключил Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отпразднуют 80-летие ПобедыВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"

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севастополь, 80 лет победы, парад, ветераны, михаил развожаев, общество, новости севастополя, новости крыма