https://crimea.ria.ru/20250504/v-rossii-budet-trekhdnevnaya-rabochaya-nedelya-1146179005.html

В России будет трехдневная рабочая неделя

В России будет трехдневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 04.05.2025

В России будет трехдневная рабочая неделя

Четырехдневные каникулы, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ожидают россиян на следующей неделе. РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T09:33

2025-05-04T09:33

2025-05-04T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Четырехдневные каникулы, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ожидают россиян на следующей неделе.В соответствии с графиком выходных дней, 8, 9, 10, 11 мая — это выходные дни, где 9 мая — это официальный праздник.Всего из 31 календарного дня в мае в этом году 18 рабочих дней и 13 нерабочих (девять приходятся субботу и воскресенье и четыре — это праздники).Ранее нерабочие дни в стране были объявлены в честь Дня весны и труда, трудящиеся отдыхали с 1 по 4 мая включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutuЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНе нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул

https://crimea.ria.ru/20241004/kak-budut-otdykhat-rossiyane-v-2025-godu---infografika-1140854458.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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