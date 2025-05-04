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В России будет трехдневная рабочая неделя
В России будет трехдневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 04.05.2025
В России будет трехдневная рабочая неделя
Четырехдневные каникулы, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ожидают россиян на следующей неделе. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T09:33
2025-05-04T09:33
2025-05-04T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Четырехдневные каникулы, связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, ожидают россиян на следующей неделе.В соответствии с графиком выходных дней, 8, 9, 10, 11 мая — это выходные дни, где 9 мая — это официальный праздник.Всего из 31 календарного дня в мае в этом году 18 рабочих дней и 13 нерабочих (девять приходятся субботу и воскресенье и четыре — это праздники).Ранее нерабочие дни в стране были объявлены в честь Дня весны и труда, трудящиеся отдыхали с 1 по 4 мая включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutuЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНе нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул
https://crimea.ria.ru/20241004/kak-budut-otdykhat-rossiyane-v-2025-godu---infografika-1140854458.html
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выходной в крыму, работа, отдых, календарь, производственный календарь, крым, россия, общество, новости
В России будет трехдневная рабочая неделя
Россияне отдыхают с 8 по 11 мая включительно