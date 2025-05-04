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В Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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В Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже
В Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже - РИА Новости Крым, 04.05.2025
В Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко обвинила Владимира Зеленского в политическом шантаже после его требования к США лишить виз некоторых украинских... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T08:42
2025-05-04T08:42
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
в мире
политика
новости
сша
редкоземельные металлы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко обвинила Владимира Зеленского в политическом шантаже после его требования к США лишить виз некоторых украинских депутатов. Об этом пишет РИА Новости.Владимир Зеленский в субботу заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть целые партии, придерживающиеся такого мнения.Кроме того, Геращенко обвинила главу киевского режима в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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украина, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире, политика, новости, сша, редкоземельные металлы
В Раде обвинили Зеленского в политическом шантаже

Депутат Рады обвинила Зеленского в политическом шантаже после заявлений о сделке с США

08:42 04.05.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко обвинила Владимира Зеленского в политическом шантаже после его требования к США лишить виз некоторых украинских депутатов. Об этом пишет РИА Новости.
Владимир Зеленский в субботу заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть целые партии, придерживающиеся такого мнения.
"Зеленский призвал США лишить виз депутатов, которые не проголосуют за соглашение о минералах... Эти заявления надо расценивать как политические угрозы законодательному органу власти, который надо не шантажировать, а с которым надо коммуницировать", - заявила депутат.
Кроме того, Геращенко обвинила главу киевского режима в незнании конституции Украины, 80-я статья которой, по ее словам, гласит, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной раде и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда "для восстановления Украины". При этом сделка не предусматривает гарантий безопасности для Украины, подтверждают американские СМИ.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
На следующий депутат украинского парламента Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное, и оно будет иметь преимущество перед украинскими законами. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Кроме того, Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, а власти в Киеве обязуются обеспечить, чтобы третьи страны или компании не получали значительно более выгодных условий, чем фонд.
Сделка является абсолютно кабальной, глава киевского режима Владимир Зеленский пошел на это во вред самой Украине в отчаянной надежде любой ценой получить гарантии собственной безопасности, считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
В свою очередь сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что соглашение США с Украиной о редкоземельных ресурсах стало еще одним крупным шагом к колонизации Украины.
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УкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ миреПолитикаНовостиСШАРедкоземельные металлы
 
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