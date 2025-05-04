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В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"
В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"
Благотворительная акция "Белый цветок" прошла Ливадии. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко, отметив, что средства,... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T17:02
2025-05-04T17:02
янина павленко
ливадия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Благотворительная акция "Белый цветок" прошла Ливадии. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко, отметив, что средства, собранные в рамках акции в этом году, будут потрачены на покупку гуманитарного спецтранспорта."Низкий поклон общине Крестовоздвиженской церкви и Ливадийскому дворцу-музею, которые хранят прекрасную традицию!", - добавила мэр.Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма
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янина павленко, ливадия, ливадийский дворец, общество, ялта, крым, новости крыма
В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"

Акция "Белый цветок" прошла в Ливадии

17:02 04.05.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
Акция Белый цветок
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Благотворительная акция "Белый цветок" прошла Ливадии. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко, отметив, что средства, собранные в рамках акции в этом году, будут потрачены на покупку гуманитарного спецтранспорта.

"В Ливадии снова распустился "Белый цветок", в 18-й раз объединив сотни добрых сердец. В этом году собранные средства будут направлены на приобретение специализированного гуманитарного транспорта, который обеспечит поддержку наших защитников", - сообщила Павленко.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
Акция Белый цветок
1 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
Акция Белый цветок
2 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
Акция Белый цветок
3 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
Акция Белый цветок
4 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
4 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
"Низкий поклон общине Крестовоздвиженской церкви и Ливадийскому дворцу-музею, которые хранят прекрасную традицию!", - добавила мэр.
Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.
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Янина ПавленкоЛивадияЛивадийский дворецОбществоЯлтаКрымНовости Крыма
 
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