https://crimea.ria.ru/20250504/v-livadii-proshla-blagotvoritelnaya-aktsiya-belyy-tsvetok-1146187112.html

В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"

В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости Крым, 04.05.2025

В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"

Благотворительная акция "Белый цветок" прошла Ливадии. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко, отметив, что средства,... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T17:02

2025-05-04T17:02

2025-05-04T17:02

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Благотворительная акция "Белый цветок" прошла Ливадии. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко, отметив, что средства, собранные в рамках акции в этом году, будут потрачены на покупку гуманитарного спецтранспорта."Низкий поклон общине Крестовоздвиженской церкви и Ливадийскому дворцу-музею, которые хранят прекрасную традицию!", - добавила мэр.Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми"Подаренная жизнь" принесла победу семейному театру из Крыма

https://crimea.ria.ru/20220923/blagotvoritelnaya-aktsiya-belyy-tsvetok-istorii-tekh-kogo-spasli-krymchane-1124590908.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ливадия, ливадийский дворец, общество, ялта, крым, новости крыма