В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"
Акция "Белый цветок" прошла в Ливадии
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Благотворительная акция "Белый цветок" прошла Ливадии. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Ялты Янина Павленко, отметив, что средства, собранные в рамках акции в этом году, будут потрачены на покупку гуманитарного спецтранспорта.
"В Ливадии снова распустился "Белый цветок", в 18-й раз объединив сотни добрых сердец. В этом году собранные средства будут направлены на приобретение специализированного гуманитарного транспорта, который обеспечит поддержку наших защитников", - сообщила Павленко.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
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Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
2 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
3 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоАкция "Белый цветок"
4 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
4 из 4
Акция "Белый цветок"
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
"Низкий поклон общине Крестовоздвиженской церкви и Ливадийскому дворцу-музею, которые хранят прекрасную традицию!", - добавила мэр.
Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.
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