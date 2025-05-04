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В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости Крым, 04.05.2025
В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T11:11
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аэропорт внуково
безопасность
росавиация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Также, как добавил официальный представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс во Внуково.Ограничения были введены в 9.45 мск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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аэропорт внуково, безопасность, росавиация, новости, россия, транспорт
В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

11:11 04.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту "Внуково" в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал официальный представитель ведомства в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
Также, как добавил официальный представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
Ограничения были введены в 9.45 мск.
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Аэропорт ВнуковоБезопасностьРосавиацияНовостиРоссияТранспорт
 
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