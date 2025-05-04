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В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов - РИА Новости Крым, 04.05.2025

В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости Крым, 04.05.2025

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аэропорт внуково

безопасность

росавиация

новости

россия

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Также, как добавил официальный представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс во Внуково.Ограничения были введены в 9.45 мск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт внуково, безопасность, росавиация, новости, россия, транспорт