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Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии
Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии
Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T17:55
2025-05-04T17:55
2025-05-04T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum."Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - говорится в сообщении Fortum.По словам оператора, утечка была обнаружена и устранена в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.Первый энергоблок АЭС "Ловииса" работает в штатном режиме.АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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финляндия, аэс, происшествия, в мире, новости
Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии
Утечка водорода произошла на энергоблоке №2 АЭС "Ловииса" в Финляндии - оператор
17:55 04.05.2025 (обновлено: 17:59 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum.
"Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - говорится в сообщении Fortum.
По словам оператора, утечка была обнаружена и устранена в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.
Первый энергоблок АЭС "Ловииса" работает в штатном режиме.
АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.
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