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Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии

Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии

Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum. РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T17:55

2025-05-04T17:55

2025-05-04T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Второй энергоблок финской АЭС "Ловииса" работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщает в воскресенье компания-оператор Fortum."Второй блок электростанции "Ловииса" будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - говорится в сообщении Fortum.По словам оператора, утечка была обнаружена и устранена в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.Первый энергоблок АЭС "Ловииса" работает в штатном режиме.АЭС "Ловииса" располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, аэс, происшествия, в мире, новости