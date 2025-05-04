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Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии
Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии
Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T18:06
2025-05-04T18:06
бразилия
в мире
теракт
новости
происшествия
леди гага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов человек, сообщает местная полиция на своем официальном сайте.В субботу в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги. Это стало самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более 2 миллионов человек.Полиция отметила, что операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, в частности подростков, для совершения организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Их планы были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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бразилия, в мире, теракт, новости, происшествия, леди гага
Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии

В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги

18:06 04.05.2025
 
© РИА Новости . Анна Салынская / Перейти в фотобанкКонцерт Леди Гаги
Концерт Леди Гаги - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Анна Салынская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов человек, сообщает местная полиция на своем официальном сайте.
В субботу в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги. Это стало самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более 2 миллионов человек.
"Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте гражданской полиции штата Рио-де-Жанейро.
Полиция отметила, что операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, в частности подростков, для совершения организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Их планы были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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БразилияВ миреТерактНовостиПроисшествияЛеди Гага
 
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