https://crimea.ria.ru/20250504/terakt-na-kontserte-ledi-gagi-predotvratili-v-brazilii-1146189610.html
Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии
Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии
Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T18:06
2025-05-04T18:06
2025-05-04T18:06
бразилия
в мире
теракт
новости
происшествия
леди гага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/04/1146189492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b191de874f8fc57b9bd136e515a6a08e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов человек, сообщает местная полиция на своем официальном сайте.В субботу в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги. Это стало самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более 2 миллионов человек.Полиция отметила, что операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, в частности подростков, для совершения организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Их планы были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
бразилия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/04/1146189492_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_502a05c0aeb5e3dd1e8fd9850cdac326.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, в мире, теракт, новости, происшествия, леди гага
Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии
В Бразилии предотвратили теракт на концерте Леди Гаги
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов человек, сообщает местная полиция на своем официальном сайте.
В субботу в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги. Это стало самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более 2 миллионов человек.
"Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте гражданской полиции штата Рио-де-Жанейро.
Полиция отметила, что операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, в частности подростков, для совершения организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Их планы были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.