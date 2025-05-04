https://crimea.ria.ru/20250504/terakt-na-kontserte-ledi-gagi-predotvratili-v-brazilii-1146189610.html

Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии

Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии

Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T18:06

2025-05-04T18:06

2025-05-04T18:06

бразилия

в мире

теракт

новости

происшествия

леди гага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/04/1146189492_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b191de874f8fc57b9bd136e515a6a08e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов человек, сообщает местная полиция на своем официальном сайте.В субботу в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги. Это стало самым массовым ее выступлением, поскольку на него пришли более 2 миллионов человек.Полиция отметила, что операция правоохранительных органов получила название "Фальшивый монстр". В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники вербовали людей, в частности подростков, для совершения организованных нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова. Их планы были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ*-сообщества.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бразилия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, в мире, теракт, новости, происшествия, леди гага