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Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике
Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике
Российский лидер Владимир Путин оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. Об этом он признается в документальной картине Саиды Медведевой РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T14:14
2025-05-04T14:14
владимир путин (политик)
павел зарубин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. Об этом он признается в документальной картине Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".По словам президента, он непрестанно размышляет о преемнике, но этот человек должен будет заслужить доверие россиян в ходе выборного процесса.Президент, говоря о преемнике, заявил, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие россиян, чтобы у народа был выбор."Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому когда я думаю об этом (о вопросе преемника - ред.), а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - отметил ПутинСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о причинах и подготовке СВОПочему Россия в 2014 году поддержала Крым – ПутинПутин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
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владимир путин (политик), павел зарубин, россия, политика, общество, новости
Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике

Путин оценивает потенциал каждого возможного преемника

14:14 04.05.2025
 
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Заседание президиума Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. Об этом он признается в документальной картине Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
"Да, так и есть", - ответил Путин на вопрос, действительно ли он все время "смотрит и оценивает потенциал каждого".
По словам президента, он непрестанно размышляет о преемнике, но этот человек должен будет заслужить доверие россиян в ходе выборного процесса.
Президент, говоря о преемнике, заявил, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие россиян, чтобы у народа был выбор.
"Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому когда я думаю об этом (о вопросе преемника - ред.), а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - отметил Путин
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