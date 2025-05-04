https://crimea.ria.ru/20250504/smotryu-i-otsenivayu-potentsial--putin-o-svoem-preemnike-1146183099.html

Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике

Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике

Российский лидер Владимир Путин оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. Об этом он признается в документальной картине Саиды Медведевой РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T14:14

2025-05-04T14:14

2025-05-04T14:14

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Российский лидер Владимир Путин оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. Об этом он признается в документальной картине Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".По словам президента, он непрестанно размышляет о преемнике, но этот человек должен будет заслужить доверие россиян в ходе выборного процесса.Президент, говоря о преемнике, заявил, что в России должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие россиян, чтобы у народа был выбор."Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому когда я думаю об этом (о вопросе преемника - ред.), а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны", - отметил ПутинСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о причинах и подготовке СВОПочему Россия в 2014 году поддержала Крым – ПутинПутин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), павел зарубин, россия, политика, общество, новости