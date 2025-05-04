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СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи - РИА Новости Крым, 04.05.2025
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T16:43
2025-05-04T16:43
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодарский край
сочи
происшествия
общество
новости
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки по очереди подходят к сверстнику и бьют его по лицу, сопровождая удары агрессивными ругательствами в отношении мальчика.Сочинская полиция установила участников инцидента, все они - ученики местной школы от 12 до 15 лет. Школьников с родителями уже вызвали в отдел полиции.Данное дело стоит на контроле у главы СК, Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях школьников в отношении подростка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, сочи, происшествия, общество, новости, александр бастрыкин
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи

СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи

16:43 04.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.
"В городе Сочи между подростками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние применили физическую силу в отношении сверстника, снимая происходящее на видео. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки по очереди подходят к сверстнику и бьют его по лицу, сопровождая удары агрессивными ругательствами в отношении мальчика.
Сочинская полиция установила участников инцидента, все они - ученики местной школы от 12 до 15 лет. Школьников с родителями уже вызвали в отдел полиции.
Данное дело стоит на контроле у главы СК, Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях школьников в отношении подростка.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Краснодарский крайСочиПроисшествияОбществоНовостиАлександр Бастрыкин
 
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