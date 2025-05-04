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СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи - РИА Новости Крым, 04.05.2025
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T16:43
2025-05-04T16:43
2025-05-04T16:43
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодарский край
сочи
происшествия
общество
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александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Следователи проводят проверку по факту конфликта между подростками, видео которого распространилось в соцсети, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором подростки по очереди подходят к сверстнику и бьют его по лицу, сопровождая удары агрессивными ругательствами в отношении мальчика.Сочинская полиция установила участников инцидента, все они - ученики местной школы от 12 до 15 лет. Школьников с родителями уже вызвали в отдел полиции.Данное дело стоит на контроле у главы СК, Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях школьников в отношении подростка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, сочи, происшествия, общество, новости, александр бастрыкин
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи