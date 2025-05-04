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Севастополь принял автопробег "Города-Герои — Города Героев"
Севастополь принял автопробег "Города-Герои — Города Героев" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Севастополь принял автопробег "Города-Герои — Города Героев"
В Севастополь прибыли участники автопробега "Города-Герои — Города Героев". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T14:50
2025-05-04T14:50
2025-05-04T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополь прибыли участники автопробега "Города-Герои — Города Героев". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Южное направление автопробега возглавил космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров, уроженец Севастополя. В колонне с ним на автомобилях марки "Москвич" — Герои России, депутаты Московской городской Думы, члены "Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных Кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области": Виктор Вдовкин, Владимир Захаров, Рустем Клупов, Станислав Харин и Александр Чернов, перечислил губернатор."Участники автопробега везут из городов-героев капсулы с землей с братских захоронений воинов-героев Великой Отечественной войны. Мы передали им капсулу с землей Сапун-горы. По окончании автопробега ее торжественно передадут в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске", - сообщил Развожаев.В четверг, 8 мая, участники автопробега финишируют в Москве.Ранее председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец рассказывал, что в середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину.Также ранее он сообщал, что мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе отпразднуют 80-летие ПобедыВ Крым приехали участники мотомарша "Дороги Победы – Пламя памяти 2025"В Симферополе запустили "Троллейбус Победы"
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80 лет победы, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, история, великая отечественная война, общество
Севастополь принял автопробег "Города-Герои — Города Героев"
В Севастополь прибыли участники автопробега "Города-Герои — Города Героев"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Севастополь прибыли участники автопробега "Города-Герои — Города Героев". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Севастополь принял автопробег "Города-Герои — Города Героев". Он проходит по городам-героям, расположенным на территории России и Республики Беларусь. Три маршрута стартовали из Москвы: "Южный" проходит через Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград и Тулу, "Северный" — через Мурманск и Санкт-Петербург, "Центральный" — через Брест, Минск и Смоленск", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Южное направление автопробега возглавил космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров, уроженец Севастополя. В колонне с ним на автомобилях марки "Москвич" — Герои России, депутаты Московской городской Думы, члены "Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных Кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области": Виктор Вдовкин, Владимир Захаров, Рустем Клупов, Станислав Харин и Александр Чернов, перечислил губернатор.
"Участники автопробега везут из городов-героев капсулы с землей с братских захоронений воинов-героев Великой Отечественной войны. Мы передали им капсулу с землей Сапун-горы. По окончании автопробега ее торжественно передадут в крипту Национального мемориального комплекса "Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших" в Минске", - сообщил Развожаев.
В четверг, 8 мая, участники автопробега финишируют в Москве.
Ранее председатель региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты Крыма Роман Чегринец рассказывал, что в середине мая из Бреста в Керчь двинется большой автопробег
, посвященный первому политруку героической Брестской крепости Ефиму Фомину.
Также ранее он сообщал
, что мемориальные комплексы "Аджимушкайские каменоломни" в Крыму и "Брестская крепость" в Белоруссии готовят концепцию сотрудничества.
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