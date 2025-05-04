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Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной
Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции, и выразил надежду, что и... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T10:53
2025-05-04T11:04
владимир путин (политик)
политика
ядерное оружие
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СИФМЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции, и выразил надежду, что и не потребуется.Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки.Путин добавил, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.Также президент заявил, что примирение с Украиной неизбежно."Это вопрос времени", - уверен глава государства. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), политика, ядерное оружие, новости сво, украина, новости, павел зарубин
Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной

Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной

10:53 04.05.2025 (обновлено: 11:04 04.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИФМЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции, и выразил надежду, что и не потребуется.

"Не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали (ядерное). И надеюсь, не потребуется", - сказал Путин журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину, кадры интервью вошли в новый фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки.
Путин добавил, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.
Также президент заявил, что примирение с Украиной неизбежно.
"Это вопрос времени", - уверен глава государства.
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Владимир Путин (политик)ПолитикаЯдерное оружиеНовости СВОУкраинаНовостиПавел Зарубин
 
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