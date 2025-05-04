https://crimea.ria.ru/20250504/putin-rasskazal-o-yadernom-oruzhii-na-svo-i-primirenii-s-ukrainoy-1146180338.html

Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной

Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Путин рассказал о ядерном оружии на СВО и примирении с Украиной

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции, и выразил надежду, что и... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T10:53

2025-05-04T10:53

2025-05-04T11:04

владимир путин (политик)

политика

ядерное оружие

новости сво

украина

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павел зарубин

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СИФМЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции, и выразил надежду, что и не потребуется.Глава государства подчеркнул, что Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки.Путин добавил, что Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом.Также президент заявил, что примирение с Украиной неизбежно."Это вопрос времени", - уверен глава государства. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, ядерное оружие, новости сво, украина, новости, павел зарубин