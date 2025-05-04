https://crimea.ria.ru/20250504/putin-rasskazal-o-svoem-obschenii-s-vnukami-i-ikh-vizitakh-v-kreml-1146180958.html

Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль

Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль

Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T11:18

2025-05-04T11:18

2025-05-04T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками.Президент также рассказал, что его внуки могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль."Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, - они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться", - рассказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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владимир путин (политик), общество, новости, павел зарубин, россия, семья