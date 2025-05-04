https://crimea.ria.ru/20250504/putin-rasskazal-o-svoem-obschenii-s-vnukami-i-ikh-vizitakh-v-kreml-1146180958.html
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T11:18
2025-05-04T11:18
2025-05-04T11:25
владимир путин (политик)
общество
новости
павел зарубин
россия
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145189952_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_82ba8aa21c2b6609c120193a201903b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками.Президент также рассказал, что его внуки могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль."Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, - они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться", - рассказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250504/putin-rasskazal-o-yadernom-oruzhii-na-svo-i-primirenii-s-ukrainoy-1146180338.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145189952_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_df10ee290a115b5cfa5db73a639b735b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), общество, новости, павел зарубин, россия, семья
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
11:18 04.05.2025 (обновлено: 11:25 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками.
"Нет", - ответил Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, строгий ли он со своими внуками.
Президент также рассказал, что его внуки могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль.
"Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, - они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться", - рассказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.