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Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль
Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками. РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T11:18
2025-05-04T11:25
владимир путин (политик)
общество
новости
павел зарубин
россия
семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками.Президент также рассказал, что его внуки могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль."Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, - они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться", - рассказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), общество, новости, павел зарубин, россия, семья
Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль

Путин рассказал о своем общении с внуками и их визитах в Кремль

11:18 04.05.2025 (обновлено: 11:25 04.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал, что не строг со своими внуками.
"Нет", - ответил Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, строгий ли он со своими внуками.
Президент также рассказал, что его внуки могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль.
"Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, - они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться", - рассказал Путин журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.
Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
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