https://crimea.ria.ru/20250504/putin-rasskazal-o-prichinakh-i-podgotovke-svo-1146181702.html

Путин рассказал о причинах и подготовке СВО

Путин рассказал о причинах и подготовке СВО - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Путин рассказал о причинах и подготовке СВО

Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T12:30

2025-05-04T12:30

2025-05-04T12:31

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир Путин.В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе."Да, конечно", - ответил Путин на вопрос о том, по этим ли причинам Россия не начала спецоперацию раньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, политика, россия, новости