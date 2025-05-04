https://crimea.ria.ru/20250504/putin-rasskazal-o-prichinakh-i-podgotovke-svo-1146181702.html
Путин рассказал о причинах и подготовке СВО
Путин рассказал о причинах и подготовке СВО - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Путин рассказал о причинах и подготовке СВО
Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T12:30
2025-05-04T12:30
2025-05-04T12:31
владимир путин (политик)
новости сво
политика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146068910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7763094daefdd4c4d20c91a615ca995.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир Путин.В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе."Да, конечно", - ответил Путин на вопрос о том, по этим ли причинам Россия не начала спецоперацию раньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250504/pochemu-rossiya-v-2014-godu-podderzhala-krym---putin-1146181412.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146068910_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d0bf98046e86ca9518eb62bfc24732fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости сво, политика, россия, новости
Путин рассказал о причинах и подготовке СВО
Россия специально не готовилась к СВО - Путин
12:30 04.05.2025 (обновлено: 12:31 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно, сообщил президент РФ Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" Путин рассказал, что Россия согласилась на минские соглашения, потому что верила в них. Кроме того, по словам президента, Россия стремилась решить проблему Донбасса мирно, но оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе.
"Да, конечно", - ответил Путин на вопрос о том, по этим ли причинам Россия не начала спецоперацию раньше.
"Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе", - сказал Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.