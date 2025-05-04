https://crimea.ria.ru/20250504/pochemu-rossiya-v-2014-godu-podderzhala-krym---putin-1146181412.html
Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин
Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин
Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T12:22
2025-05-04T12:22
2025-05-04T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин.Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил Владимир Путин.Когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно, заявил также президент РФ Владимир Путин."Современный мир очень взаимосвязанный. Это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно", - сказал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), павел зарубин, крым, политика, россия, новости
Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин
РФ была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке Крыма и Севастополя - Путин
12:22 04.05.2025 (обновлено: 12:36 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил Владимир Путин.
"Но 2014 год - я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали", - сказал Путин, говоря о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.
Когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно, заявил также президент РФ Владимир Путин.
"Современный мир очень взаимосвязанный. Это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно", - сказал Путин.
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