https://crimea.ria.ru/20250504/pochemu-rossiya-v-2014-godu-podderzhala-krym---putin-1146181412.html

Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин

Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Почему Россия в 2014 году поддержала Крым - Путин

Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T12:22

2025-05-04T12:22

2025-05-04T12:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание, заявил президент РФ Владимир Путин.Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями и санкциями, заявил Владимир Путин.Когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно, заявил также президент РФ Владимир Путин."Современный мир очень взаимосвязанный. Это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно", - сказал Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250504/putin-rasskazal-o-svoem-obschenii-s-vnukami-i-ikh-vizitakh-v-kreml-1146180958.html

крым

россия

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2025

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владимир путин (политик), павел зарубин, крым, политика, россия, новости