https://crimea.ria.ru/20250504/otsenku-povrezhdeniy-v-kurskoy-oblasti-nachnut-v-blizhayshee-vremya---khusnullin-1146190868.html
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин
Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T18:22
2025-05-04T18:22
2025-05-04T18:31
марат хуснуллин
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143768437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fae20e79fad8b9feacb18d13735fc199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143768437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65042917f6852a014c4eeb7d64943220.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), новости, правительство россии
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин
Хуснуллин: оценку масштаба повреждений в курском приграничье проведут в ближайшее время
18:22 04.05.2025 (обновлено: 18:31 04.05.2025)