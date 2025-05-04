Рейтинг@Mail.ru
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250504/otsenku-povrezhdeniy-v-kurskoy-oblasti-nachnut-v-blizhayshee-vremya---khusnullin-1146190868.html
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин
Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T18:22
2025-05-04T18:31
марат хуснуллин
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143768437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fae20e79fad8b9feacb18d13735fc199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143768437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65042917f6852a014c4eeb7d64943220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), новости, правительство россии
Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин

Хуснуллин: оценку масштаба повреждений в курском приграничье проведут в ближайшее время

18:22 04.05.2025 (обновлено: 18:31 04.05.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас наша задача - максимально быстро оценить ущерб, конечно, разминировать, подготовиться к работе на территории Курской области. Эту работу мы активно ведем. Я думаю, в ближайшее время оценим, будем понимать масштаб работ, составим план-график", - сказал Хуснуллин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Марат ХуснуллинКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Сколько дворов и дорог отремонтируют в Бахчисарае
19:26Какие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон
19:06Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
18:44Трамп назвал возможного следующего президента США
18:31В Севастополе начали проводить персональные парады для ветеранов
18:22Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин
18:06Теракт на концерте Леди Гаги предотвратили в Бразилии
17:55Утечка водорода произошла на АЭС "Ловииса" в Финляндии
17:02В Ливадии прошла благотворительная акция "Белый цветок"
16:55В Керчи встретили автопробег "Города-Герои — Города Героев"
16:43СК проводит проверку после избиения подростка в Сочи
16:03Космическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутники
15:45Как в Симферополе отмечают Хыдырлез - фоторепортаж
15:11Крымский мост сейчас: очередь и время ожидания удвоились
14:50Севастополь принял автопробег "Города-Герои — Города Героев"
14:14Смотрю и оцениваю потенциал – Путин о своем преемнике
13:41В зоне СВО сожжен французский танк АМХ и 14 складов боеприпасов ВСУ
13:25Форум ЯМЭФ должен вернуться в Крым - Госсовет РК
13:14Ситуация на Крымском мосту: ждать в очереди придется час
12:38ВС РФ поразили пусковую установку украинских ракет "Нептун"
Лента новостейМолния