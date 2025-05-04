https://crimea.ria.ru/20250504/otsenku-povrezhdeniy-v-kurskoy-oblasti-nachnut-v-blizhayshee-vremya---khusnullin-1146190868.html

Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин

Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Оценку повреждений в Курской области начнут в ближайшее время - Хуснуллин

Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T18:22

2025-05-04T18:22

2025-05-04T18:31

марат хуснуллин

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143768437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fae20e79fad8b9feacb18d13735fc199.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), новости, правительство россии