https://crimea.ria.ru/20250504/ot-sidneya-do-pekina-gde-v-mire-prokhodit-bessmertnyy-polk-1146181106.html
От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк"
От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк" - РИА Новости Крым, 04.05.2025
От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк"
В воскресенье в центре Сиднея в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит акция памяти "Бессмертный полк". Об этом... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T11:39
2025-05-04T11:39
2025-05-04T11:40
бессмертный полк
80 лет победы
история
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в центре Сиднея в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит акция памяти "Бессмертный полк". Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии.Как рассказали в посольстве, марш "Бессмертного полка" собрал людей на площади Мартин Плэйс в центре Сиднея, в акции участвуют около сотни человек. Потомки героев Великой Отечественной войны подготовили для акции портреты своих дедов и прадедов, а также рассказы о своих родных, с которыми выступят у военного мемориала.Марш Бессмертного полка в КаракасеПочти 450 человек поучаствовали шествии Бессмертного полка в столице Венесуэлы Каракасе, сообщили журналистам в российском посольстве."Бессмертный Полк — это мощное шествие. Это мост между поколениями, между странами, между сердцами. Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду. Россия и Венесуэла вместе — в истории, в благодарности, в борьбе за справедливость и мир", — приводит РИА Новости слова посла РФ в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова, который также стал участником акции.Бессмертный полк пройдет в ПарижеАкция "Бессмертный полк" пройдет и в Париже, в планах провести ее 8 мая. Об этом РИА Новости сообщил один из организаторов Дмитрий де Кошко."Встреча назначена на площади Республики — это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на "Бессмертный полк" между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силе", - сказал собеседник агентства.По его словам, в шествии могут поучаствовать все желающие. Необходимо лишь взять с собой портреты предков, которые были участниками Великой Отечественной войны.В Анкаре акция на территории посольстваАкция "Бессмертный полк" проходит в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ.По словам дипломата, сегодня "вспоминается, как воевали, как стояли у станков, у мартеновских печей наши отцы и деды".Ранее в субботу в столице США Вашингтоне уже прошла акция "Бессмертный полк", которая собрала более ста участников.Также в субботу шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" состоялись в Танзании. Как сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, в акции поучаствовали около 60 соотечественников.Кроме того, марш "Бессмертного полка" и концерт песен времен Великой Отечественной войны, прошли в субботу в центре Амстердама. Участники памятного мероприятия собрались на площади Дам в центре города.Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла и в китайском Пекине, участниками памятного шествия стали более 1,2 тысячи человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат.Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате. В Крыму смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" онлайн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акции "Георгиевская ленточка" дали старт на Земле и в космосе"Смуглянка" и "Катюша" зазвучат в российских школах вместо звонковВ США впервые за четыре года почтили память воинов Красной Армии
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бессмертный полк, 80 лет победы, история, в мире, новости
От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" проходит в разных странах мира
11:39 04.05.2025 (обновлено: 11:40 04.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В воскресенье в центре Сиднея в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит акция памяти "Бессмертный полк". Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Австралии.
Как рассказали в посольстве, марш "Бессмертного полка" собрал людей на площади Мартин Плэйс в центре Сиднея, в акции участвуют около сотни человек. Потомки героев Великой Отечественной войны подготовили для акции портреты своих дедов и прадедов, а также рассказы о своих родных, с которыми выступят у военного мемориала.
Марш Бессмертного полка в Каракасе
Почти 450 человек поучаствовали шествии Бессмертного полка в столице Венесуэлы Каракасе, сообщили журналистам в российском посольстве.
"Бессмертный Полк — это мощное шествие. Это мост между поколениями, между странами, между сердцами. Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду. Россия и Венесуэла вместе — в истории, в благодарности, в борьбе за справедливость и мир", — приводит РИА Новости слова посла РФ в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова, который также стал участником акции.
Бессмертный полк пройдет в Париже
Акция "Бессмертный полк" пройдет и в Париже, в планах провести ее 8 мая. Об этом РИА Новости сообщил один из организаторов Дмитрий де Кошко.
"Встреча назначена на площади Республики — это довольно символичное место в Париже - в 13.00 во вторник, 8 мая. Будет много людей, которые придут на "Бессмертный полк" между площадью Республики и кладбищем Пер-Лашез, где похоронено много (участников) французского сопротивления, которое сыграло роль в победе, и особенно в поддержании Франции в качестве победоносной силе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в шествии могут поучаствовать все желающие. Необходимо лишь взять с собой портреты предков, которые были участниками Великой Отечественной войны.
В Анкаре акция на территории посольства
Акция "Бессмертный полк" проходит в воскресенье на территории посольства России в Анкаре, в ней принимают участие сотни человек, передает корреспондент РИА Новости.
Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих участвовать. К акции присоединились и многие представители стран СНГ.
"Дорогие друзья, товарищи, братья, сестры. Ровно 80 лет назад Великой Победой закончилась Великая Отечественная война. Закончилась великим подвигом", - заявил выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов.
По словам дипломата, сегодня "вспоминается, как воевали, как стояли у станков, у мартеновских печей наши отцы и деды".
Ранее в субботу в столице США Вашингтоне уже прошла акция "Бессмертный полк", которая собрала более ста участников.
Также в субботу шествие "Бессмертного полка" и международная акция "Сад памяти" состоялись в Танзании. Как сообщили РИА Новости в Россотрудничестве, в акции поучаствовали около 60 соотечественников.
Кроме того, марш "Бессмертного полка" и концерт песен времен Великой Отечественной войны, прошли в субботу в центре Амстердама. Участники памятного мероприятия собрались на площади Дам в центре города.
Традиционная акция "Бессмертный полк" прошла и в китайском Пекине, участниками памятного шествия стали более 1,2 тысячи человек - граждане России, стран СНГ, потомки советских и китайских солдат.
Ранее сообщалось
, что акция "Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате. В Крыму смогут принять участие в акции "Бессмертный полк"
онлайн.
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