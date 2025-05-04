https://crimea.ria.ru/20250504/novaya-ataka-na-tri-oblasti-rossii-sbity-13-dronov-samoletnogo-tipa-1146178554.html

Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа

Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T07:46

2025-05-04T07:46

2025-05-04T07:47

пво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

ростовская область

белгородская область

брянская область

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144490348_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_330c60769ca439fe88aade68fdda8fc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Новороссийске после атакиВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске

https://crimea.ria.ru/20250503/dvoe-vzroslykh-i-rebenok-raneny-posle-prileta-vo-dvor-boepripasa-vsu-1146178137.html

ростовская область

белгородская область

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, белгородская область, брянская область, новости, министерство обороны рф