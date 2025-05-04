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Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа
Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской... РИА Новости Крым, 04.05.2025
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пво
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Новороссийске после атакиВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
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пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, белгородская область, брянская область, новости, министерство обороны рф
Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа

ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской, Белгородской и Брянской областями

07:46 04.05.2025 (обновлено: 07:47 04.05.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"За период с 21.15 мск 3 мая до 05.15 мск 4 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
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