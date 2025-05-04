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Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа
Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T07:46
2025-05-04T07:46
2025-05-04T07:47
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над Ростовской областью и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Новороссийске после атакиВ Брянской области дроны ВСУ атаковали дома зажигательной взрывчаткойС детьми приехали на отдых: стало известно о раненных в Новороссийске
https://crimea.ria.ru/20250503/dvoe-vzroslykh-i-rebenok-raneny-posle-prileta-vo-dvor-boepripasa-vsu-1146178137.html
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пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, белгородская область, брянская область, новости, министерство обороны рф
Новая атака на три области России: сбиты 13 дронов самолетного типа
ПВО сбила 13 украинских дронов над Ростовской, Белгородской и Брянской областями
07:46 04.05.2025 (обновлено: 07:47 04.05.2025)