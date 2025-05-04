https://crimea.ria.ru/20250504/kosmicheskaya-devochka-16-letnyaya-shkolnitsa-iz-rostova-izobretaet-sputniki-1146041893.html

Космическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутники

Космическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутники - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Космическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутники

У 16-летней Марии Андреевой из Ростова-на-Дону дома лежит антенна. Если она выйдет с ней на улицу и поднимет ее под определенным градусом, то сможет поймать... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T16:03

2025-05-04T16:03

2025-05-04T16:04

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У 16-летней Марии Андреевой из Ростова-на-Дону дома лежит антенна. Если она выйдет с ней на улицу и поднимет ее под определенным градусом, то сможет поймать сигнал со своего спутника. Его школьница создала несколько лет назад. Теперь она собирает свой второй спутник. Эта космическая девочка знает, как вычислить пропорционально-интегрально-дифференциальное значение (кратко – ПИД-регулятор) и что такое УКВ-системы, которые предназначены для передачи и приема телеметрической информации с земли. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с юной ученой, которая уже трижды встречалась с президентом России Владимиром Путиным.Путин заряжает энергией- Маша, не могу не спросить: какой он – наш президент?- Он невероятный! Встреча с президентом – это было моей большой мечтой. Я об этом мечтала три года! Первая наша встреча произошла в Сенеже, вторая была на космодроме "Восточный", Владимир Владимирович показал мне "Восточный", нам провели экскурсию по местам Гагарина и Королева. Узнала много того, чего нет ни в одной книге. А третья встреча с президентом случилась на съезде Движения Первых в Москве. Помню, когда увидела его впервые, то у меня дрожал голос. Мне столько всего хотелось ему рассказать! Он зарядил меня такой энергий на всю жизнь, что просто никогда не захочется останавливаться.Вот уже четыре года Маша Андреева занимается спутникостроением. Вместе с другими ребятами из Российского движения школьников ее пригласили в команду создателей различных инновационных проектов одной из ростовских компаний."Тогда подавала заявки абсолютно на все конкурсы, которые были. Когда увидела фестиваль "Открытый космос", то мы с командой подали заявку и туда, мне очень хотелось выиграть и отправиться в большое путешествие без родителей. И было счастье поехать самой в 6 классе в Москву, увидеть Звездный городок, познакомиться с интереснейшими ребятами со всей страны", - говорит школьница.Первый спутник Андреевой и команды запустили на орбиту в 2023 году. Аппарат направлен на передачу информации через спутник, без интернета."У всех спутников начинка одинаковая: маховики, сверху платы, а самая нижняя часть - самая главная. Это полезная нагрузка, она у всех разная. И мы больше занимались этой полезной нагрузкой. Эксперты из Сколково нам рассказывали, как это делают в лабораториях, как это работает", - рассказывает Маша.Тут же Маша объясняет, что есть маленькие спутники кубсаты (англ. CubeSat – формат малых искусственных спутников Земли для исследования космоса – ред.), которые, в свою очередь делятся на прикладные и научные.Информация, запрошенная при необходимости со спутника, поступает в виде зашифрованного набора символов, и чтобы их расшифровать, потребуется ключ доступа, объясняет юная ученая."Как пришла идея создания второго спутника? Однажды наткнулась на статью про блокчейн. Узнала, что он используется везде. Подумала, а почему бы не сделать нечто такое в космосе? Написала научную работу, собирала обратную связь по конференциям. Потом познакомилась со специалистами из Высшей школы экономики. И сейчас мы делаем вместе этот проект, готовим спутник, они стали моими наставниками", - рассказывает Мария.По словам Андреевой, проект также рассматривается для "общения" кораблей на Северном морском пути через спутниковую связь. "Важно, чтобы все это общение, то есть все, о чем они переписываются, на спутнике хранилось, чтобы можно было в любой момент посмотреть, что происходило", - рассказывает она.За учебой до поздней ночиСейчас Маша готовится к поступлению в университет, заканчивает школу экстерном. И не ограничивается только спутниками. Недавно она запустила образовательную платформу для школьников "Научный полет по Вселенной открытий"."Этот проект направлен на школьников, которые хотят заниматься наукой, но не знают, с чего начать. Это большой проект, в нем много партнеров. Я снимаю видеоролики, где рассказываю, как заниматься наукой. Это социально значимый проект", - говорит она.Маша находит время и на спорт, уже перепробовала больше десяти его видов. Плетет из бисера, вышивает крестиком и выращивает цветы.- Куда планируешь поступать?- Хочу поступать в Московский институт электроники и математики имени А. Н. Тихонова Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Я их давно знаю, у них очень большая космическая лаборатория. Ну а куда хочу пойти работать в дальнейшем – еще не знаю, потому что очень много всего интересного, много чем хочется заниматься. Рассматриваю, конечно, Роскосмос, но не оставляю без внимания и другие компании, малые, которые тоже занимаются очень интересными вещами.- А как же семья, дети?— Это обязательно! Я ведь с Дона, казачка. У нас принято, что домашний быт, семья и семейные встречи – это на первом месте. Без семьи в будущем себя не вижу. Но не люблю загадывать. Пусть все идет своим чередом.В свои 16 лет Маше уже приходится доказывать, что женщинам-ученым приходится работать чуть ли не вдвое больше, чтобы доказать, что в науке они могут идти наравне с мужчинами. Ей уже приходилось слышать фразы, мол, наука - не женское дело."В восьмом классе я выступала на конференции в Москве в номинации "Аэрокосмос", была единственной девушкой, остальные - парни. Встаю выступать, а меня останавливают, мол, мы вас слушать не будем, вам нужно дома сидеть, а не наукой заниматься. Это было ужасно. Зато этот случай сделал меня сильнее. И у меня все в дальнейшем получилось", - вспоминает школьница.Мозги не бывают "мужскими" или "женскими", они у всех одинаковые, их можно "прокачивать" по-разному, говорит Мария. Более того, по ее мнению, девушки более ответственные.Девочка общается с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом. Признается, что фильм "Вызов" с Юлией Пересильд она пересматривала раз пять. Очень интересный фильм, который вызывает добрые эмоции и чувство гордости за свою страну, говорит она.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуостровеПроторили дорогу Гагарину: беспородные космонавты Белка и Стрелка"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

новости, интервью, роскосмос, владимир путин (политик), общество, крым