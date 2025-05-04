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Какие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон - РИА Новости Крым, 04.05.2025
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Какие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон
Какие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Какие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон
В Крыму в конце июня стартует сезон университетских археологических экспедиций, который продлится до сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T19:26
2025-05-04T19:26
новости
валерий науменко
археология в крыму
археология
кфу (крымский федеральный университет)
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в конце июня стартует сезон университетских археологических экспедиций, который продлится до сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко, отметив, что в университете работают три большие многолетние экспедиции: у села Опушки Симферопольского района, на Мангупе и на Эски-Кермене."Мы начинаем в конце июня и будем работать до сентября. У нас две большие многолетние экспедиции. Одна – связана с изучением могильников эпохи великого переселения народов в центральном Крыму, в предгорном Крыму, сейчас эта экспедиция изучает могильник у села Опушки (Симферопольский район – ред.). И вторая экспедиция тоже традиционная - раскопки Мангупского городища – крупнейшей средневековой крепости горного Крыма. В этом году там мы будем вести исследование уже 58 сезон", - сказал Науменко.По его словам, на первый курс истфака приходит около 50 студентов, которых подключают к практике на этих двух экспедициях, чего вполне достаточно. С первого дня пребывания в полевом лагере на раскопах студенты принимают участие в серьезных научных исследованиях, работают рядом с профессиональной группой, получая тот набор навыков, который требуется от студента в ходе практической подготовки по археологии.Также он отметил, что третья экспедиция связана с деятельностью Научно-исследовательского центра истории археологии Крыма, сотрудники которого ведут уже многолетнее, более 20 лет, исследование городища на плато Эски-Кермен.Мангупскому проекту - 58 лет, он начат в 1967 году. Работа над проектом Опушки ведется с девяностых годов прошлого века. Все это очень серьезные цифры для таких экспедиций, которые, в свою очередь, можно назвать общероссийским достоянием, потому что только "такие многолетние систематические исследования дают серьезный фундаментальный научный результат в плане изучения и конкретного памятника, конкретного региона, и конкретной эпохи", обозначил собеседник.Археология в Крыму развивается, становится более технологичной. Помимо университетских археологических экспедиций случается много современных археологических исследований, связанных с инфраструктурными проектами. Археологи работают в течение всего года, добавил Науменко.Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВпервые за 80 лет: коллекцию из Херсонесского музея покажут на УралеВ мае на выставке в Херсонесе представят сенсационные находки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, валерий науменко, археология в крыму, археология, кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма
Какие археологические экспедиции запланированы в Крыму на этот сезон

В Крыму в конце июня стартует сезон университетских археологических экспедиций

19:26 04.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМангуп
Мангуп - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В Крыму в конце июня стартует сезон университетских археологических экспедиций, который продлится до сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал археолог, и.о. декана исторического факультета КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко, отметив, что в университете работают три большие многолетние экспедиции: у села Опушки Симферопольского района, на Мангупе и на Эски-Кермене.
"Мы начинаем в конце июня и будем работать до сентября. У нас две большие многолетние экспедиции. Одна – связана с изучением могильников эпохи великого переселения народов в центральном Крыму, в предгорном Крыму, сейчас эта экспедиция изучает могильник у села Опушки (Симферопольский район – ред.). И вторая экспедиция тоже традиционная - раскопки Мангупского городища – крупнейшей средневековой крепости горного Крыма. В этом году там мы будем вести исследование уже 58 сезон", - сказал Науменко.
По его словам, на первый курс истфака приходит около 50 студентов, которых подключают к практике на этих двух экспедициях, чего вполне достаточно. С первого дня пребывания в полевом лагере на раскопах студенты принимают участие в серьезных научных исследованиях, работают рядом с профессиональной группой, получая тот набор навыков, который требуется от студента в ходе практической подготовки по археологии.
Также он отметил, что третья экспедиция связана с деятельностью Научно-исследовательского центра истории археологии Крыма, сотрудники которого ведут уже многолетнее, более 20 лет, исследование городища на плато Эски-Кермен.
Мангупскому проекту - 58 лет, он начат в 1967 году. Работа над проектом Опушки ведется с девяностых годов прошлого века. Все это очень серьезные цифры для таких экспедиций, которые, в свою очередь, можно назвать общероссийским достоянием, потому что только "такие многолетние систематические исследования дают серьезный фундаментальный научный результат в плане изучения и конкретного памятника, конкретного региона, и конкретной эпохи", обозначил собеседник.
Археология в Крыму развивается, становится более технологичной. Помимо университетских археологических экспедиций случается много современных археологических исследований, связанных с инфраструктурными проектами. Археологи работают в течение всего года, добавил Науменко.
Ранее замдиректора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова рассказала, что искусственный интеллект (ИИ) и новейшие технологии помогают археологам разгадать исторические загадки. Например, ИИ в археологии активно разрабатывается и применяется для более точной фиксации найденных объектов культурного наследия.
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НовостиВалерий НауменкоАрхеология в КрымуАрхеологияКФУ (Крымский федеральный университет)КрымНовости Крыма
 
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